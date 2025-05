Remplacement des employés par l’IA : Duolingo fait marche-arrière suite au scandale

Duolingo pensait faire gonfler la pâte avec l’IA. Mais à vouloir aller trop vite, la célèbre application d’apprentissage des langues s’est pris une belle claque. Scandale, colère sur les réseaux et retour à la réalité, l’IA ne fait pas tout, surtout pas sans humains.

Duolingo, l’application aux millions d’adeptes, a voulu se saupoudrer d’IA, quitte à réduire la place des employés humains derrière les écrans. Mais très vite, les utilisateurs n’ont pas aimé du tout. Qualité en chute libre, réactions furieuses sur les réseaux, désinstallations en masse… La machine s’est enrayée.

Luis von Ahn, le patron de Duolingo, l’application aux hiboux bavards, a annoncé ce fin avril que l’IA allait devenir la star du service. Mais le problème, c’est que ce choix impliquait de réduire le rôle des employés humains derrière les leçons. Et ça, ça n’a pas du tout plu aux utilisateurs.

En quelques jours, sur les réseaux sociaux, notamment TikTok et Instagram, les utilisateurs ont dénoncé la baisse de qualité des cours et des erreurs bizarres. Et du côté éthique, j’avoue que remplacer les profs et experts par l’IA, c’est inquiétant. Certains ont même menacé de désinstaller l’application.

