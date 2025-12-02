Retroid Pocket 5 à prix cassé : –46 % chez AliExpress, la console rétro qui fait tourner PS2, Wii et GameCube

Vous cherchez une machine polyvalente, puissante et taillée pour l’émulation. La Retroid Pocket 5 est faite pour vous. Elle profite d’une énorme réduction Black Friday : elle passe de 299 € à seulement 161 € grâce au code FRBF20 ou BFFR20.

Les consoles rétro portables ont la cote, mais les modèles performants dépassent souvent les 250–300 €. Avec une telle réduction, la Retroid Pocket 5 fait figure d’exception : un modèle premium, vendu bien moins cher que ses concurrentes, tout en offrant des performances capables de faire tourner les titres PS2 et GameCube. Pas étonnant qu’elle soit déjà en tête des ventes.

Retroid Pocket 5 : une console pensée pour jouer partout

Si vous voulez profiter de vos jeux rétro ou mobiles où que vous soyez, c’est l’une des meilleures options du moment. Compacte, légère, confortable en main, elle se glisse facilement dans un sac. Et grâce à son port USB-C compatible DisplayPort, elle peut même se jouer sur TV comme une Switch : parfait pour les soirées entre amis.

Côté expérience, son écran AMOLED 5,5’’ Full HD change tout : noirs profonds, couleurs éclatantes, pixels sublimés — même les jeux 16-bits paraissent neufs. Son Snapdragon 865, épaulé par 8 Go de RAM, assure une fluidité remarquable, même sur les émulateurs exigeants comme PS2, GameCube, Wii, Dreamcast ou PSP. Une vraie machine à voyager dans le temps.

Une polyvalence rare dans cette gamme

Elle tourne sous Android 13, ce qui lui ouvre les portes du Play Store : Genshin Impact, Call of Duty Mobile, Netflix, YouTube… tout y passe. Avec 128 Go de stockage (extensibles), le Wi-Fi 6 et la compatibilité Cloud Gaming (Game Pass, GeForce Now), elle devient une mini-console moderne capable d’accéder à vos jeux AAA.

L’autonomie atteint 8 heures, portée par une batterie de 5 000 mAh et un système de refroidissement discret. Les joysticks à effet Hall offrent une précision durable et zéro drift, tandis que l’éclairage RGB apporte une touche sympa.

Une réduction impressionnante : la Retroid Pocket 5 tombe à 161 €

Le prix d’origine de la Retroid Pocket 5 était de 299 €, mais elle tombe aujourd’hui à 161 €, ce qui représente une économie totale de 128 €, soit –46 %. À ce tarif, aucune autre console Android capable de faire tourner la PS2 et la GameCube n’offre un rapport puissance/prix aussi intéressant. Même les modèles concurrents signés Anbernic ou Ayn restent plus chers à performances équivalentes.

Une marque qui rassure, un marchand fiable

Retroid est désormais une référence dans les consoles rétro. Le modèle est noté 4,9/5 sur AliExpress et déjà vendu à plus de 2 000 unités. La livraison est rapide depuis la France, la garantie constructeur de 2 ans s’applique et le paiement en 4x PayPal est disponible. TVA incluse, retour sous 15 jours : c’est propre.

Faut-il craquer ? Oui, si vous voulez une console portable polyvalente

La Retroid Pocket 5 est idéale pour les nostalgiques, les joueurs mobiles, les fans de PS2/GC/Wii et ceux qui veulent une console fun et accessible. À 161 €, c’est clairement une opportunité rare — et les stocks fondent très vite.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.