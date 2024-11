Samsung dévoile Gauss2 : que vaut ce modèle dans la guerre des IA ?

Samsung a fait une annonce qui pourrait secouer le secteur de l’intelligence artificielle. En dévoilant Gauss2, son nouveau modèle d’IA, le géant coréen entre de plain-pied dans la bataille des IA.

Lors de la conférence SDC24 en Corée, Samsung a révélé Gauss2, son modèle d’intelligence artificielle (IA) de deuxième génération. Conçu pour offrir des performances exceptionnelles, ce modèle promet d’améliorer la productivité et la personnalisation.

Avec trois variantes adaptées à des besoins spécifiques, Gauss2 s’intègre déjà dans les produits et services de Samsung. Mais comment se positionne-t-il face à la concurrence féroce des autres modèles d’IA ?

Des versions adaptées pour tous les besoins

Avec Gauss2, Samsung décline son IA en trois modèles distincts : Compact, Balanced et Supreme. Chaque variante répond à des attentes bien précises.

Le modèle Compact est conçu pour fonctionner dans des environnements à faible puissance. Malgré cela, il reste fiable et efficace.

Quant à Balanced, il offre un équilibre idéal entre rapidité et performance. Son utilisation est ainsi adaptée à un large éventail de tâches.

Enfin, Supreme se distingue par la technologie Mixture of Experts (MoE), qui maximise la performance tout en réduisant les coûts d’énergie.

Grâce à ces trois options, Samsung peut répondre à des besoins variés, allant des particuliers aux entreprises. Concernant la prise en charge des langues, Gauss2 peut gérer de 9 à 14 langues, selon la version du modèle. Gauss 2 inclut aussi le support de plusieurs langages de programmation.

En plus, un « tokenizer » sur mesure améliore la précision et la fluidité des réponses. Samsung annonce aussi une vitesse de traitement jusqu’à 3 fois supérieure à celle des modèles concurrents open source. Cela réduit les délais d’attente, tout en garantissant une interaction plus fluide et intuitive.

Une productivité interne transformée grâce à Gauss2

Gauss2 ne brille pas seulement par sa polyvalence, mais aussi par son intégration au cœur de l’écosystème interne de Samsung.

Par exemple, son utilisation dans l’assistant de codage code.i a significativement amélioré le travail des développeurs. Depuis son déploiement, 60 % des ingénieurs de la division DX utilisent cet outil. Grâce à cela, la productivité a quadruplé en moins d’un an.

Fort heureusement, l’impact de Gauss2 ne s’arrête pas là. Prenons l’exemple de Gauss Portal, un outil conversationnel intégré, qui facilite de nombreuses tâches administratives. Les employés l’utilisent pour rédiger des e-mails, résumer des documents ou encore effectuer des traductions.

Ce service a été étendu aux filiales internationales en avril dernier. Aussi, depuis août, les centres d’appels s’appuient sur Gauss2 pour automatiser la classification et la synthèse des appels des clients. Ces fonctionnalités montrent à quel point l’intelligence artificielle peut transformer des processus quotidiens.

En outre, Samsung prévoit d’élargir les capacités de Gauss2. Notamment, des fonctionnalités multimodales, telles que l’analyse de graphiques et la génération d’images, devraient enrichir l’offre dans un futur proche.

Une vision ambitieuse pour l’IA, mais que veut vraiment Samsung ?

Samsung met beaucoup en avant sa stratégie « IA pour tous », mais je ne peux m’empêcher de me demander si cette ambition est réaliste.

Cette stratégie repose sur une intégration profonde dans tous les produits de son écosystème. Que ce soit des téléviseurs, des appareils électroménagers ou des solutions santé, chaque catégorie est concernée.

J’avoue, l’idée de démocratiser l’IA est séduisante, surtout si cela signifie rendre ses produits plus intelligents et personnalisés.

Durant la conférence SDC24, Samsung a également dévoilé d’autres projets liés à l’IA. Par exemple, des innovations pour SmartThings, des solutions pour les soins de santé et même des contenus lifestyle ont été présentés.

Pensez-vous que Gauss2 est une avancée majeure ou juste une belle promesse ? Selon vous, quelle fonctionnalité est la plus intéressante ? Partagez vos avis dans les commentaires ci-dessous !

