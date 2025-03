Science : on connaît enfin le top des races de chiens les plus intelligentes !

Le berger belge malinois et le border Collie se classent parmi les races de chiens intelligents.

Les scientifiques finlandais ont décidé de jouer les experts canins. Une étude de l’Université d’Helsinki trie les races de chiens les plus intelligentes, tests à l’appui. On parle de mémoire, de logique et même d’un peu de malice.

De 2016 à 2022, 1 002 chiens de 13 races relèvent le défi. Les chercheurs leur demandent de contourner des obstacles ou de suivre des gestes simples. Certains comprennent vite, d’autres préfèrent renifler leurs voisins. Les toutous trop grognons ou indifférents aux croquettes restent sur le banc. Les chiens ont 1 à 8 ans, une tranche d’âge où ils restent vifs.

Les races de chiens intelligents sur le podium

Le champion est le berger belge Malinois, qui domine le classement des races de chiens les plus intelligentes. Vient ensuite l’Australian Kelpie, connu pour son esprit vif et son obéissance exemplaire.

Le labrador Retriever complète ce trio de têtes. Cette race comprend bien nos signaux, ils peuvent rencontrer des difficultés dans des environnements complexes ou sur des chemins sinueux.

En quatrième position, on retrouve le Border Collie, une race d’une vivacité exceptionnelle. Ensuit vient le golden Retriever, suivi par le Hovawart et le chien d’eau espagnol.

Le berger des Shetland se distingue par sa constance se classe en huitième. Puis vient le cocker Anglais. Le berger Australien clôture le top 10 du classement des races de chiens les plus intelligentes.

Le cerveau, une affaire de taille

Certaines races sont qualifiées de moins intelligentes. Les Lévriers Afghans semblent perdus, les Basenjis ignorent les ordres et les Bouledogues bavent au lieu de réfléchir.

Toutefois, ces chiens ont d’autres qualités, comme faire rire à la maison. Chaque race garde son charme, même sans diplôme.

À Montpellier, les experts mesurent 1 682 crânes de chien pour vérifier une idée pour connaître les races les plus intelligentes. Les petits cerveaux, comme chez les chihuahuas, gagnent en mémoire rapide et en obéissance.

Les gros chiens, comme les retrievers, réagissent plus lentement malgré leur sérieux. On dirait presque une revanche des minus sur les mastodontes.

En total, le Canine Behavioral Assessment enregistre 14 notes, de l’obéissance à la curiosité. Les petites races de chiens cherchent plus d’attention, les plus grands gardent leur sang froid.

Domestiqués, mais pas trop bêtes

Les études montrent également que l’élevage a influencé les comportements des chiens. Face aux loups, nos chiens deviennent 20 % moins intelligents et ce, quelle que soit leur race.

Plus besoin de traquer le dîner ou d’esquiver les ennuis. Ils comptent tous sur nous, décryptant nos gestes avec la précision d’un expert. Le loup gris, lui, nous ignore royalement et préfère hurler à la lune.

Les chercheurs souhaitent désormais étudier une partie du cerveau appelée néocortex, qui gère la réflexion et l’intelligence. Cette région varie d’un individu à l’autre. Même au sein des races considérées comme les plus intelligentes, les résultats diffèrent selon les chiens. Alors, votre chien serait-il plutôt Einstein ou roi de la sieste ?

