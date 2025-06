SNCF GPT : l’IA peut-elle enfin faire arriver les trains à l’heure ?

La SNCF, c’est la grande entreprise qui gère l’infrastructure ferroviaire en France. Elle emploie environ 290 000 personnes. Et aujourd’hui, elle a décidé de se moderniser sérieusement. Comment ? En misant sur l’intelligence artificielle, ce qu’on appelle souvent « l’IA ».

Vous savez, ces technologies capables de répondre à des questions, d’aider à écrire un texte ou de prévoir des pannes avant qu’elles arrivent ? Eh bien, la SNCF s’en sert de plus en plus. Un peu comme quand on demande quelque chose à ChatGPT. Seulement, eux, ils ont créé leur propre version, sécurisée, qu’ils appellent SNCF GPT.

Pourquoi font-ils ça ?

Parce que la SNCF veut que le plus grand nombre de ses employés s’habituent à travailler avec l’IA au quotidien. Pour l’instant, 100 000 personnes (sur les 290 000) l’utilisent déjà. Et pour info, beaucoup en sont très satisfaits.

Ils peuvent poser des questions à SNCF GPT, qui va chercher la réponse dans les 70 000 documents internes de l’entreprise. Des textes techniques, juridiques, RH… Et, cette IA trouve la bonne info.

Le tout se fait dans un cadre sécurisé. Contrairement aux IA du grand public, celle-ci accepte les données sensibles sans risque. Les agents n’ont donc plus besoin de fouiller pendant des heures.

Bon là, je parie que vous vous demandez : Mais alors, ceux qui s’en sont occupés avant vont perdre leur travail ? C’est une question qu’on se pose souvent avec l’IA. Alors, le responsable du numérique à la SNCF, Julien Nicolas, l’a anticipé.

Pour lui, les métiers ne vont pas disparaître, ils vont juste évoluer. Un peu comme quand Internet est arrivé. Les outils ont changé, cependant, les gens ont continué à bosser, différemment.

La SNCF forme donc ses équipes pour qu’elles ne soient pas perdues. Déjà, entre 25 000 et 30 000 salariés ont été initiés à l’IA. Plus de 3 000 ont appris à s’en servir de façon poussée.

Alliance avec une pépite française de l’IA

Pour renforcer ses capacités internes, la SNCF s’est associée à Mistral AI, une startup d’IA française.

Cette collaboration permet à la société de mettre des modèles souverains entre les mains de 600 de ses développeurs maison. Toutefois, cela lui offre la possibilité d’utiliser l’IA dans des domaines clés, comme la maintenance des trains, la gestion des achats ou même les prévisions de retards.

Bien entendu, pour cela, n’importe quelle autre entreprise d’IA aurait fait l’affaire. D’ailleurs, elle ne ferme sûrement pas sa porte à d’autres modèles comme ChatGPT, Llama 3 ou Claude.

Ces derniers sont également utilisés selon les besoins, mais Mistral sera privilégié pour des raisons évidentes de souveraineté. Comme le rappelle Julien Nicolas, les données les plus sensibles restent traitées dans les propres datacenters de la SNCF, pas dans des clouds américains.

Bref, la vision de Nicolas c’est que dans cinq ans, l’IA sera partout. Elle sera là, autour de nous, comme l’électricité. On l’utilisera sans y penser. Elle permettra de mieux entretenir les trains, d’éviter les pannes, de prévoir les soucis avant qu’ils arrivent… et peut-être même d’avoir plus de trains à l’heure.

Et je crois que ce dernier point s’annonce plutôt séduisant. Pas pour vous ? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaires.

