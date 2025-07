Squid Game : ils ont détesté la fin, l’IA en crée une nouvelle

La saison 3 de Squid Game prend une autre tournure grâce à l’IA. Vous pouvez enfin voir la fin que vous avez toujours espérée.

Et si je vous disais que vous n’êtes plus obligé de voir votre héros préféré mourir à la fin du jeu ? Rassurez-vous, vous n’êtes pas le seul à en rêver. Des milliers de fans de Squid Game ont espéré un autre scénario. Une fin qui ferait enfin justice à leur personnage.

Alors, poussés par la frustration, certains ont décidé de réécrire l’histoire. La saison 3 de Squid Game offre enfin cette issue heureuse tant attendue grâce à l’IA. Mieux encore, plusieurs versions alternatives circulent déjà. L’une d’elles pourrait bien être celle que vous attendiez. Mais comment est-ce possible ?

Une fin décevante pour beaucoup

Jouer avec nos émotions. Le créateur de Squid Game sait bien y faire. Dans cette série, on passe par toute une palette de sentiments. On ressent la peur, la colère, la tristesse et la tension. Parfois, un sourire ou un éclat de rire viennent aussi nous surprendre.

Alors, après la fin intense de la saison 2, pas étonnant que tout le monde ait attendu le 27 juin avec impatience. C’était la sortie de la saison 3. Dans cette séquence, le suspense, qui est l’ADN de la série, est toujours bien présent avec des épreuves de plus en plus terribles.

Mais c’est surtout la fin qui a surpris (ou déçu) beaucoup de monde. Parce que plutôt que de repartir avec les 45,6 milliards de wons, le joueur 456 s’est sacrifié pour sauver un bébé. Sérieusement, qui ferait ça pour un petit qu’il vient de connaître ?

Les critiques ont fusé de toutes parts. Même si le créateur a ses raisons, de nombreux fans aimeraient voir la série se finir autrement. Heureusement, la technologie est là pour exaucer leurs souhaits. Avec l’IA, les règles de Squid Game peuvent changer. Le jeu peut repartir à zéro.

Squid Game prend une autre allure grâce à l’IA

Imaginez Gi-hun, le joueur 456 ne meurt plus à la fin. Il jette le bébé dans l’abîme et remporte à nouveau les plusieurs milliards de wons. Ou alors, l’inspecteur arrive juste à temps pour mettre fin au jeu. Ainsi, le joueur 456 voit grandir le petit joueur 222. Ou pourquoi pas une autre version, où 456 appuie sur le bouton rouge juste avant que le joueur 333 ne tombe ?

Bref, les fins alternatives ne manquent pas. Et cette fois, elles sont plus satisfaisantes pour tous ceux qui n’ont pas digéré la fin originale. Faites un tour sur TikTok ou Instagram pour découvrir ces versions revisitées.

Aujourd’hui, avec l’arrivée de l’IA, plus besoin de se contenter du scénario imaginé par le créateur. Désormais, chacun peut inventer sa propre fin. Des outils comme Veo 3, développé par Google, permettent même de créer des vidéos d’un réalisme bluffant.

Pourtant, générer une vidéo avec l’IA, ce n’est pas juste taper « fais-moi une fin heureuse pour Squid Game ». Ça prend beaucoup de temps et d’essais. Prenez PJ Ace, par exemple. Pour créer un spot de 30 secondes diffusé pendant la finale NBA, il a dû générer entre 300 et 400 versions avant de trouver celle qui fonctionnait vraiment.



