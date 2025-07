Squid Game S3 : le créateur de la série explique le vrai sens de la fin

Squid Game S3 surprend avec une fin bouleversante. Personne ne s’attendait à un tel destin pour leur héros préféré. Le créateur brise le silence et partage enfin ses véritables intentions.

Le 27 juin était l’une des dates les plus attendues de l’année. Les fans se sont rués sur Squid Game S3. Autant dire que les 6 mois d’attente avaient été longs. Puisque depuis le final tendu de la saison précédente, les spéculations allaient bon train. Le mystère non résolu avait soulevé de nombreuses questions.

Comment l’histoire allait-elle rebondir après un tel suspense ? La suite allait-elle être à la hauteur ? Pourtant, beaucoup sont restés sans voix face au dénouement inattendu de cette nouvelle saison. Alors, pour calmer le jeu, le créateur Hwang Dong-hyuk a pris la parole. Il a décidé d’expliquer, enfin, ce que signifiait vraiment cette fin qui divise tant.

Un fin que tout le monde n’aurait pas pu venir

Attention, spoiler ! Avant de commencer, sachez que ce qui suit dévoile les scènes de Squid Game S3. Alors, si vous ne l’avez pas encore regardée, mieux vaut ne pas continuer la lecture.

Ça y est. Netflix a enfin sorti la troisième saison de Squid Game, cette série sud-coréenne qui a conquis la planète. Le moins qu’on puisse dire c’est que ce dernier volet joue à fond avec nos émotions. Comme les autres précédents d’ailleurs. Peur, frustration, tristesse, tension et rire, la recette reste la même pour nous faire vibrer émotionnellement.

La saison 2 avait déjà placé la barre très haut. Elle s’achevait brutalement, pile au moment où certains joueurs osaient se révolter contre les gardes. Une tentative désespérée de briser le cycle infernal du jeu. Mais dans la dernière saison, les organisateurs ont repris la main. Les jeux continuent.

Durant six épisodes haletants, les fans retrouvent tout ce qui fait l’essence de la série. Avec des épreuves cruelles et une ambiance tendue, l’histoire ne lâche rien côté suspens. Pourtant, dans le dernier jeu, personne, pas même les VIP, ne s’attendait à la fin. Gi-hun, le joueur 456, à bout de force, décide de se sacrifier pour sauver le bébé, le joueur 222.

Fin du Squid Game S3 : la vraie signification

Gi-hun aurait pu repartir avec les 45,6 milliards de wons. Mais à la surprise générale, il choisit de laisser sa place pour que le bébé puisse survivre. Pourquoi donc cette décision déchirante ? Le créateur de la série a une explication bien claire.

Selon lui, ce petit personnage symbolise la génération future. C’est-à-dire les enfants et les jeunes qui vivront après nous. Il estime que chacun de nous porte une part de responsabilité. Celle de faire de notre mieux pour construire un avenir plus juste et plus humain.

En plus, le bébé, joueur 222, est aussi un clin d’œil à un grand classique du cinéma de science-fiction, Les Fils de l’Homme. Dans ce film, l’enfant incarne littéralement l’espoir de l’humanité.

« J’ai fini par comprendre que, peu importe à quel point le monde peut sembler sombre et sans espoir, peut-être que nous avons une chance de nous en sortir si nous trouvons en nous une lueur d’espoir. Plutôt que d’attendre quelque chose des autres, j’espère que nous pouvons réfléchir à nos propres valeurs et à quel point nous avons foi en nous-mêmes, afin que nous puissions nous appuyer sur la bonté en nous. C’est ce que j’espère que les spectateurs vont retenir après avoir vu cette saison 3. » a confié Hwang Dong-hyuk.

Au fond, le créateur voulait que cette fin inspire l’espoir. Mais on sent bien que l’histoire n’est pas encore terminée. En effet, le maître de jeu part en Amérique pour remettre l’argent à la fille de Gi-hun. Et sur place, il tombe sur ce qui ressemble à un nouveau recrutement, en pleine partie de Ddakji.

