Superintelligence : « ça va être plus intense que vous croyez » selon OpenAI

Sam Altman, PDG d’OpenAI, prédit que la superintelligence, une forme avancée d’intelligence artificielle générale (AGI), sera encore plus marquante que ce que l’on imagine.

L’intelligence artificielle n’a jamais évolué aussi vite. Sam Altman, PDG d’OpenAI, annonce une transformation radicale. Selon lui, la superintelligence, une IA capable de rivaliser avec l’esprit humain, bouleversera tout. Bien plus qu’une simple avancée technologique, elle marquera un tournant dans notre histoire… Mais à quel prix ? Préparez-vous, car rien ne sera plus comme avant.

Lors du DealBook Summit organisé par le New York Times, Sam Altman a fait une annonce choc. « Je pense que c’est possible… En 2025, nous aurons des systèmes que nous examinerons… et les gens diront : ‘Wow, cela change ce à quoi je m’attendais’. » Ces paroles captivent autant qu’elles inquiètent.

La superintelligence, ou intelligence artificielle générale (AGI), pourrait alors accomplir des tâches complexes comme un humain, mais plus rapidement.

Au départ, son impact pourrait sembler limité. Cependant, selon Altman, ses effets s’intensifieront avec le temps. Par exemple, elle pourrait révolutionner des domaines entiers : la médecine, l’éducation, ou encore la recherche scientifique.

« Il y aura des modèles d’IA incroyablement performants, largement disponibles, utilisés pour tout », a-t-il ajouté. Grâce à ces systèmes, nos modes de vie pourraient se transformer en profondeur.

Or, comme à chaque révolution technologique, des défis se poseront. Altman rappelle que « à chaque avancée technologique majeure, il y a eu des suppressions d’emplois importantes ». Cette fois encore, des métiers risquent de disparaître. Mais de nouvelles opportunités pourraient aussi voir le jour !

Sam Altman has played down the threat posed by artificial intelligence, saying the technology would be able to mirror the capability of humans sooner than the average person realizes but would “matter much less” than many predicted. https://t.co/moi9d372lC pic.twitter.com/Wq4EViuPMC