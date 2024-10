OpenAI lève 6 milliards pour ce projet fou : voici ce qu’elle veut créer 

OpenAI, l’entreprise à l’origine de ChatGPT, vient de lever plus de 6 milliards de dollars pour un projet fou. Découvrez dans cet article lequel.

OpenAI a récemment bouclé un tour de financement record. Elle a levé 6,6 milliards de dollars, ce qui valorisera l’entreprise à 157 milliards de dollars. Ces fonds soutiendront sa mission ambitieuse de développer une intelligence artificielle générale, selon un article de blog publié par l’entreprise.

OpenAI léve 6 milliards de dollars : la société de l’année

Selon le Financial Times, Thrive Capital a dirigé le tour de financement, investissant 1 milliard de dollars. Reuters rapporte également que Thrive a négocié un accord exclusif, lui permettant d’ajouter 1 milliard de dollars l’année prochaine à la même valorisation.

Mais pour cela, OpenAI doit atteindre un objectif de chiffre d’affaires. (Cette entente n’a pas été proposée aux autres investisseurs)

Il faut aussi noter que ces fonds sont conditionnés à la transformation d’OpenAI en société à but lucratif. Actuellement, sa filiale lucrative est supervisée par un organisme à but non lucratif. Les bénéfices de leurs investisseurs sont plafonnés à 100 fois.

Donc si OpenAI ne se restructure pas en entreprise commerciale dans les deux ans, les investisseurs pourront exiger un remboursement. Comme l’a expliqué Axios. D’après Reuters, l’entreprise songe à devenir une société d’utilité publique.

La société a toutefois fait quelque chose d’inhabituelle. Selon le Financial Times, OpenAI a demandé à ses investisseurs de ne pas soutenir ses concurrents comme Anthropic ou xAI d’Elon Musk.

À noter que la levée de fonds d’OpenAI ne dépasse que légèrement celle de xAI. Ce dernier a levé 6 milliards de dollars en mai.

Pourquoi une telle levée ?

Il faut savoir que ce tour de financement valorise OpenAI à environ 40 fois son chiffre d’affaires. Un ratio exceptionnel qui reflète l’engouement actuel pour l’IA dans la Silicon Valley.

Selon le New York Times, le chiffre d’affaires mensuel de la société a atteint 300 millions de dollars en août. Elle prévoit des ventes annuelles de 3,7 milliards de dollars cette année. Elle espère que son chiffre d’affaires atteindra 11,6 milliards l’an prochain.

Ces milliards serviront à financer le développement de modèles d’IA avancés, dont la formation est extrêmement onéreuse. Dario Amodei, le PDG d’Anthropic, a indiqué que des modèles d’IA nécessitant 1 milliard de dollars pour leur formation sont en cours de création. Des modèles coûtant 100 milliards de dollars arrivent même bientôt.

OpenAI vise à développer une série de modèles axés sur le « raisonnement », ce qui implique des coûts en hausse. Cela rend ces nouveaux cycles de financement indispensables.

D’après vous, est-ce que ces nouveaux modèles d’IA feront d’OpenAI une société d’utilité publique comme Anthropic ? Ou seront-ils juste fondamentaux pour aider l’entreprise à devenir lucrative ? Et puis, c’est la condition des investisseurs, non ?

Je serais ravie de voir votre avis dans les commentaires.

