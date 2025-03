Team Fortress 2 : Valve lâche le code source ! Créez votre propre version du jeu

Valve offre le code source de Team Fortress 2 aux moddeurs. Une invitation ouverte pour concevoir des versions gratuites de ce titre emblématique, au plus grand plaisir des fans.

Valve surprend tout le monde. L’éditeur annonce le partage du code source de Team Fortress 2, un jeu qui réunit encore des milliers de joueurs. Cette décision arrive après des années de demandes des fans. Elle donne un coup de fouet à un titre lancé en 2007.

Les dernières années n’ont pas été faciles pour Team Fortress 2. Les plaintes sur les bots et les tricheurs ont explosé en 2022. Une mise à jour de sécurité l’été dernier a heureusement calmé les choses. En offrant le code, Valve passe le relais à la communauté. Les moddeurs peuvent désormais prendre les choses en main, prolongeant la vie d’un jeu qui refuse de vieillir.

Ce que le code source de Team Fortress 2 contient

Valve publie le code client et serveur dans un SDK complet. Les joueurs accèdent à tout sauf au cœur du moteur Source 1, qui reste fermé. Cela limite les portages sur d’autres plateformes comme les consoles. En revanche, le moteur mis à jour en 64 bits tient la route. Les moddeurs ont assez pour créer des versions inédites. Ils peuvent même publier leurs projets sur Steam, tant que c’est gratuit.

Le code source de Team Fortress 2 est sur GitHub, accessible à tous. Il faut Visual Studio 2022 pour le compiler sous Windows ou Linux. Un fichier batch, createallprojects.bat, génère une solution avec tous les projets. Mais attention, le C++ de Source 1 demande des compétences solides. Les novices risquent de patauger.

Les moddeurs entrent en jeu

Avec le partage du code source de Team Fortress 2, les possibilités s’élargissent. Avant, le modding se limitait au Steam Workshop, c’est-à-dire aux chapeaux, cartes et armes cosmétiques. Maintenant, les fans touchent au gameplay de Team Fortress 2. Certains parlent déjà de nouvelles classes ou de corrections de bugs. D’autres imaginent des jeux indépendants inspirés de ce classique. Valve pose une règle claire. Faire des profits sur le dos des contributeurs est interdit.

La communauté s’active déjà. Des idées fusent sur les forums et Discord. Certains rêvent d’un Team Fortress 2 sans tricheurs. D’autres espèrent que Valve ouvrira le code de Left 4 Dead 2. Le geste de l’éditeur redonne un élan à un jeu culte.

L’éditeur de Team Fortress 2 ne s’arrête pas là. Half-Life 2 : Deathmatch et Day of Defeat reçoivent aussi des mises à jour. Le moteur source gagne un support 64 bits et des options modernes comme les fenêtres sans bordure. Ces améliorations viennent de la mise à jour du 25ᵉ anniversaire de Half-Life 2. Les vieux titres retrouvent un peu de fraîcheur. Les prochains mois diront si les moddeurs tiennent leurs promesses.

