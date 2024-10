TechEd 2024 : SAP présente Joule et SAP Knowledge Graph

Lors de la conférence TechEd 2024, SAP a annoncé plusieurs innovations autour de Joule, son copilote IA, et d’autres technologies avancées. Ces nouveautés visent à révolutionner l’utilisation de l’intelligence artificielle en entreprise et à maximiser la productivité des organisations grâce à des agents collaboratifs et des outils optimisés pour les développeurs.

SAP a profité de sa conférence annuelle TechEd, le 8 octobre 2024 à Walldorf, pour annoncer des avancées majeures dans ses solutions d’intelligence artificielle. Au cœur de ces innovations se trouve Joule, le copilote IA de SAP, qui franchit un nouveau cap avec des fonctionnalités collaboratives révolutionnaires. Cette nouvelle vague de technologies vise à transformer la manière dont les entreprises utilisent l’intelligence artificielle pour stimuler leur productivité et leur innovation.

Joule, un copilote d’IA au service des entreprises

Joule, qui approche de son premier anniversaire, est désormais renforcé par des agents d’IA collaboratifs capables de gérer 80 % des tâches commerciales courantes. Cette innovation permet de rationaliser les processus internes et de réduire les tâches répétitives. SAP a également doté Joule de nouvelles capacités pour le rendre plus intuitif et efficace. Il l’a pleinement dans son écosystème de solutions.

L’une des principales nouveautés de cette année est l’introduction de systèmes collaboratifs multi-agents. Ces agents d’IA sont conçus pour accomplir des tâches complexes en synergie. Ils permettent ainsi d’ajuster leurs stratégies en fonction des objectifs communs. SAP a présenté deux cas d’utilisation concrets lors de la conférence TechEd : des agents autonomes capables de gérer des scénarios de litiges financiers et d’automatiser des processus de paiement. Ces avancées témoignent de la volonté de SAP de supprimer les silos en entreprise et de permettre aux employés de se concentrer sur des activités à forte valeur ajoutée.

Exploiter pleinement les données avec SAP Knowledge Graph

Outre les innovations autour de Joule, SAP a également dévoilé SAP Knowledge Graph, une solution qui sera disponible en 2025. Accessible via SAP Datasphere, cette nouvelle technologie permet de cartographier les données d’entreprise pour en extraire un contexte commercial plus riche. L’objectif est d’offrir aux entreprises une meilleure compréhension de leurs flux de travail et d’améliorer la prise de décisions.

SAP Knowledge Graph propose des associations prêtes à l’emploi entre différentes entités commerciales, telles que les factures, les bons de commande et les clients. Cette automatisation réduit le risque d’erreurs et permet aux développeurs de créer des applications plus intelligentes grâce à l’IA générative. Selon SAP, cette approche permettra aux entreprises de gagner en efficacité et de minimiser les efforts de modélisation des données.

Des outils pour stimuler l’innovation des développeurs

Pour accompagner ces avancées, SAP a également présenté de nouveaux outils dédiés aux développeurs. L’une des grandes annonces concerne l’extension des fonctionnalités d’IA générative dans SAP Build. Les développeurs Java et JavaScript peuvent désormais accéder à des outils comme l’explication de code et la recherche de documentation. Cela peut réduire leur temps de développement.

De plus, la plateforme SAP Build intègre un Extensibility Wizard qui permet aux développeurs de travailler directement depuis SAP S/4HANA Cloud Public Edition. Le processus d’extension des solutions est ainsi plus fluide. SAP a également réitéré son engagement à former deux millions de personnes d’ici 2025. C’est le cas notamment avec des certifications et des cours sur l’IA générative et éthique.

Les innovations présentées par SAP à TechEd 2024 montrent clairement que l’entreprise souhaite non seulement rester à la pointe de l’intelligence artificielle en entreprise, mais aussi fournir des outils puissants aux organisations pour maximiser leur productivité. Grâce à des solutions comme Joule et SAP Knowledge Graph, SAP entend transformer le paysage de l’IA et répondre aux défis des entreprises modernes.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

