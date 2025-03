TinyML : la tech qui va permettre à l’Afrique de rattraper l’Occident dans l’IA

Alors que les géants de la tech développent des modèles d’IA toujours plus puissants et énergivores, une autre tendance émerge discrètement. TinyML, une IA à faible coût et faible consommation d’énergie, s’impose comme une alternative pour les pays en développement.

Dans ces régions, où les infrastructures numériques sont limitées, des chercheurs exploitent cette technologie pour résoudre des problèmes locaux concrets.

Contrairement aux modèles d’IA massifs comme ChatGPT, qui nécessitent une puissance de calcul colossale, TinyML fonctionne sur des appareils ultra-compacts. Ces systèmes consomment aussi peu d’énergie qu’un pointeur laser. De ce fait, ils peuvent être déployés dans des zones rurales sans connexion Internet.

C’est précisément ce qui a motivé Bala Murugan, un chercheur indien, à concevoir un drone équipé d’une IA spécialisée. Son objectif ? Aider les agriculteurs à détecter les maladies des noix de cajou. Grâce à cette technologie, les producteurs peuvent repérer rapidement les plants malades et cibler les traitements afin de réduire l’usage excessif de pesticides.

Des résultats impressionnants à moindre coût

Les performances de TinyML surprennent. Les drones de Murugan, par exemple, ont identifié la maladie fongique Anthracnose avec une précision de 95 à 99 %. C’est un exploit pour un système qui fonctionne sans cloud, ni connexion à des serveurs coûteux.

D’autres chercheurs ont suivi la même approche. João Yamashita, un ingénieur brésilien, a mis au point un dispositif d’analyse des feuilles de café capable d’identifier des maladies avec une précision de 96 à 98 %. Ce petit appareil, alimenté par une batterie standard, coûte moins de 20 dollars et fonctionne en autonomie pendant plusieurs semaines.

À l’opposé des modèles TinyML, les grands modèles d’IA consomment des quantités astronomiques d’énergie. Selon des estimations, ChatGPT utilise chaque jour l’équivalent de 600 mégawattheures, soit 50 fois la consommation annuelle d’un foyer américain. De plus, le refroidissement des serveurs engloutit des milliards de litres d’eau potable chaque année.

Cette démesure pose problème, notamment dans les pays en développement, où l’accès à l’énergie et à Internet reste limité. Pour Thomas Basikolo, expert en IA, la taille des modèles ne doit pas être une fin en soi. Il souligne que les petites IA comme TinyML offrent une solution plus écologique et plus adaptée aux besoins locaux.

Des applications variées : de l’agriculture à la santé

TinyML ne se limite pas aux cultures agricoles. Cette technologie est utilisée pour suivre la faune sauvage, détecter la pollution de l’eau ou encore surveiller la prolifération des moustiques porteurs de maladies.

Par exemple, Marco Zennaro, un chercheur au Centre international Abdus Salam, a mis au point un capteur acoustique capable d’identifier les moustiques porteurs du virus de la dengue. Cette innovation pourrait révolutionner la lutte contre les épidémies dans des pays comme le Brésil et le Kenya.

D’autres initiatives, comme celles de Rosdiadee Nordin en Malaisie, exploitent TinyML pour cartographier les déchets plastiques dans les rivières. En collectant des données en temps réel, ces capteurs permettent aux autorités d’optimiser les efforts de nettoyage.

Une révolution en marche malgré les défis

Si TinyML se développe rapidement, son adoption à grande échelle reste un défi. Former des spécialistes capables de concevoir et d’optimiser ces modèles prend du temps. Des universités comme Harvard et l’ICTP ont lancé des programmes de formation pour diffuser cette expertise à travers le monde.

Les grandes entreprises technologiques commencent aussi à s’y intéresser. Apple et Microsoft explorent déjà des modèles plus petits et moins énergivores, notamment pour l’automatisation des tâches simples comme la prise de commandes.

À terme, cette approche pourrait réduire la dépendance aux grands modèles énergivores, tout en rendant l’intelligence artificielle plus accessible et plus durable.

L’essor de TinyML montre qu’une autre voie est possible : une IA plus locale, moins coûteuse et plus respectueuse de l’environnement. Cette technologie pourrait bien changer la donne pour des millions de personnes, en apportant des solutions adaptées à leurs besoins réels.

Comme le résume João Yamashita : « TinyML permettra à l’IA d’aller partout. »

