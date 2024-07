Toy R Us revient, avec une pub créée par OpenAI Sora : voici la vidéo

Une bonne dose de nostalgie tout droit venue des exploits de l'IA. Oui, vous pourrez voir Toy R Us sous un autre angle. Comme toujours, OpenAI Sora a été la clé du succès. Tout savoir.

Créer une vidéo publicitaire à partir de quelques textes. Est-ce que vous y croyez ? Oui, il existe des petits curieux qui ont essayé de concevoir des contenus similaires. Mais la dernière vidéo promotionnelle de Toy R Us a surpris le monde entier. Les spécialistes ont tout simplement utilisé Sora pour créer la vidéo de A à Z. Ce n'est que le début de l'aventure de l'IA dans le domaine du marketing.

The Origin of Toy R Us, tel est le titre de la vidéo

La publicité surprend dès les premières secondes. On peut y voir Charles Lazarus, le fondateur de Toy R Us. Ce dernier sera transporté vers un monde féérique, entièrement conçu par l'intelligence artificielle.

Durant la vidéo, on avait aussi la chance de rencontrer la mascotte de la marque, qui n'est autre qu'une girafe. Bien sûr, le tout est en qualité HD pour apporter de la qualité à la pub.

Une association de prompts pour arriver à une vidéo publicitaire

Les adeptes de l'intelligence artificielle ne sont pas surpris par cette approche. En effet, il suffit d'utiliser des prompts pour arriver à un tel rendu. L'utilisateur doit alors rédiger ses « imaginations », et l'IA se charge du reste.

Mais avec la pub de Toy R Us, les spécialistes ont dû se focaliser sur les meilleurs prompts. Effectivement, les rendus nécessitent une approche méticuleuse. Tout le monde ne peut pas avoir ces effets scintillants ni ces résultats HD avec de simples phrases. C'est ici que l'expertise des professionnels intervient.

La surprise du festival international de la créativité et de la pub

L'IA est alors la clé pour se relancer dans le marché des jouets. Les nouveaux propriétaires de Toy R Us ont mis leur espoir dans cette approche audacieuse. Afin de marquer le coup, ils ont lancé la publicité made in Sora au festival international de la créativité et de la pub.

Les réactions ne se sont pas fait attendre. Certains ont été éblouis par le résultat. Mais la majorité des spectateurs ont critiqué la stratégie. Pour eux, il manquait d'émotion dans la vidéo. On attend encore les analyses des autres spécialistes du milieu.

Toys R Us + OpenAi Sora https://t.co/Z6RnEhqqnk June 28, 2024

Cette situation montre alors la réticence des professionnels de l'audiovisuel vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Est-ce que cet outil peut vraiment détrôner l'art cinématographique ? La question est toujours sans réponse.

On tient juste à rappeler qu'une entreprise a récemment annulé la construction d'un studio de cinéma après l'annonce de Sora. Ce n'était que le début de la chute.

À mon avis, l'IA sera et restera toujours un outil pour les utilisateurs. De plus, les rendus devront être traités par des professionnels avant d'être lancés au grand public. Mais il se peut que des usagers s'aventures dans une conception de vidéo 100% IA. Quel serait le résultat, à votre avis ?

