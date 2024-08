Vidéo : l’Ukraine déploie une armée de chiens robots contre la Russie

En Ukraine, une nouvelle arme étonnante pour contrer la Russie fait son apparition : des chiens-robots. Ils sont conçus pour diverses tâches : inspecter des tranchées russes, détecter des mines et bien plus encore. Le but est d'aider les soldats ukrainiens dans leur mission.

Depuis le début du conflit, l'Ukraine cherche des solutions pour compenser le manque d'effectifs face aux envahisseurs russes. Alors que la pression s'intensifie, une solution surprenante émerge enfin sur le front. L'armée ukrainienne a trouvé des alliés inattendus pour effectuer les missions les plus périlleuses en zone de combat : des chiens-robots

En Ukraine : des armées de chiens robots contre la Russie

Des chiens robots font désormais partie de l'armée ukrainienne. Ils ont pour missions d'intervenir là où les risques pour les soldats sont trop élevés. Loin d'être de simples gadgets, ils peuvent inspecter les tranchées ennemies ou fouiller des bâtiments en zone de combat.

Lors d'une démonstration en Ukraine, le modèle « BAD One » a montré l'étendue de ses capacités. Il suit les ordres de son opérateur avec une précision étonnante, se dressant, se tapissant ou bondissant, et ce, à la demande. Mais l'armée ukrainienne dispose d'une version encore plus sophistiquée, le « BAD Two ». Pour des raisons de sécurité, ce dernier reste confidentiel, mais ses performances sont prometteuses.

Un outil stratégique pour l'armée ukrainienne

Ces robots chiens sont capables d'accomplir des tâches qui nécessiteraient normalement plusieurs soldats et des équipements complexes. Ils sont habiles à détecter des mines ou des engins explosifs improvisés. Ils risquent vraiment de changer le cours de la guerre en faveur de l'Ukraine. Mais leur rôle ne s'arrête pas là !

Ces machines peuvent aussi transporter des munitions ou des médicaments vers des points critiques du champ de bataille. Avec leur petite taille, elles sont difficiles à repérer. Et en cas de capture, elles sont équipées d'un dispositif d'autodestruction de données. Ce qui permet d'éviter que des informations sensibles ne tombent entre les mains de l'ennemi.

L'armée ukrainienne demeure discrète quant au nombre exact de chiens robots déployés et à leurs lieux d'intervention. Mais comme le souligne « Iouri », la guerre en Ukraine a modifié les méthodes de combat à l'échelle mondiale. Désormais, une tâche qui aurait nécessité plusieurs soldats peut être accomplie par un seul robot, ce qui réduit les pertes humaines.

