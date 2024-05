L’armée chinoise dévoile ses chiens robots armés, Boston Dynamics dit non

Récemment, l'armée chinoise a levé le voile sur une nouvelle génération de robots militaires, des chiens robots équipés de mitrailleuses. Cette démonstration s'est déroulée lors d'un exercice militaire de grande envergure en collaboration avec les forces cambodgiennes.

L'exercice, nommé « Golden Dragon« , s'est déroulé sur une période de 15 jours dans un centre d'entraînement isolé au Cambodge. Il s'agit de la plus grande manœuvre militaire jamais réalisée entre la Chine et le Cambodge. Les journalistes présents ont pu observer ces chiens robots évoluer sur le terrain. Impressionnants mais silencieux, ces engins n'ont pas utilisé leurs armes, laissant planer le mystère sur leur efficacité réelle en combat.

Les dangers des robots armés

Les experts tirent la sonnette d'alarme depuis longtemps sur les risques éthiques des drones armés et des « robots tueurs ». Automatiser la violence et utiliser des machines pour tuer sur le champ de bataille sont des sujets brûlants. Beaucoup appellent à une interdiction internationale de ces technologies, craignant des violations des droits de l'homme et des lois de la guerre.

Malgré ces inquiétudes, plusieurs armées, dont celle des États-Unis, continuent d'explorer ces technologies. L'année dernière, le Pentagone a annoncé son intention d'équiper des robots quadrupèdes de fusils de précision, dans le cadre d'un programme visant à « le champ des possibles » dans les batailles futures. Un fournisseur de l'armée américaine, Ghost Robotics, a déjà présenté un chien robot équipé d'un fusil à longue portée.

Boston Dynamics : une prise de position éthique forte

Boston Dynamics, l'une des sociétés leaders du secteur, a quant à elle pris une position ferme contre l'armement de ses robots. Dans une lettre ouverte, l'entreprise a affirmé qu'elle ne permettrait pas la militarisation de ses robots et ne soutiendrait pas de tels efforts.

Cette prise de position de Boston Dynamics souligne une fracture dans l'industrie de la robotique : d'un côté, ceux qui voient dans ces machines un potentiel militaire révolutionnaire, et de l'autre, ceux qui prônent une utilisation plus responsable. En refusant de permettre l'armement de ses robots, la firme technologique américaine envoie un message clair sur les limites morales qu'elle s'impose.

