Voici la VRAIE façon dont les gens utilisent l’IA (et ce n’est pas ce que vous croyez)

Une étude de Goldman Sachs révèle que seulement 6,1 % des entreprises américaines utilisent l’intelligence artificielle (IA). Ce chiffre, en légère hausse par rapport aux 5,9 % du troisième trimestre, montre une progression. Cependant, il reste insuffisant pour qualifier cette adoption de généralisée.

Les secteurs financiers et de l’assurance dominent dans l’intégration de l’IA. En revanche, des domaines comme l’éducation ou la fabrication enregistrent un recul notable. Par ailleurs, les entreprises de plus de 250 salariés affichent un taux d’adoption plus élevé. Ces dernières ont atteint les 10 %. Ces grandes structures devraient continuer à progresser dans les six prochains mois, grâce à leurs capacités d’investissement.

Les entreprises qui déploient l’IA constatent des impacts majeurs sur la productivité. Selon Goldman Sachs, certaines observent des gains atteignant 30 %, tandis que des études universitaires évaluent cette amélioration à 23 %. Ces chiffres confirment le potentiel transformateur de l’IA, mais ces gains restent localisés dans des secteurs spécifiques.

En parallèle, des défis freinent encore l’adoption massive. Une étude de PYMNTS Intelligence souligne que seulement 13 % des directeurs financiers déclarent un retour sur investissement très positif. Ce pourcentage, qui a chuté depuis mars (27 %), met en lumière les difficultés à mesurer clairement les bénéfices de l’IA. Cette incertitude pousse de nombreuses entreprises à ralentir leurs investissements dans cette technologie.

Les PME face à des choix stratégiques

Les petites et moyennes entreprises (PME) commencent à s’engager davantage dans l’intégration de l’IA. Leur taux d’adoption a doublé cette année, malgré des préoccupations liées à la cybersécurité et aux usages encore flous. Sarah Acton, directrice de la clientèle chez BILL, recommande une approche claire : « Automatisez, automatisez, automatisez. » Elle insiste sur les bénéfices concrets, comme le gain de temps et la réduction des risques à long terme.

Ces PME adoptant une stratégie ambitieuse constatent des retours significatifs. Par exemple, celles avec un retour sur investissement positif augmentent leurs budgets d’IA de 19 %. À l’inverse, les entreprises déçues par leurs résultats limitent leurs investissements en les augmentant seulement de 6,2 %.

Les semi-conducteurs, un secteur en forte expansion

Parmi les domaines prometteurs, le secteur des semi-conducteurs se distingue. Goldman Sachs prévoit une croissance de 37 % des revenus d’ici l’année prochaine. Cette expansion est essentielle pour fournir les infrastructures nécessaires au développement de l’IA. Elle reflète également une dynamique où les investissements technologiques jouent un rôle clé dans l’accélération de l’adoption de l’IA.

L’IA progresse dans les entreprises américaines, mais son adoption reste stratégique et mesurée. Les grandes entreprises explorent déjà des solutions innovantes, tandis que les PME tâtonnent encore pour maximiser leurs bénéfices. À l’avenir, relever les défis économiques et technologiques sera crucial pour que l’IA s’impose comme un levier de croissance durable.

