Votre iPhone vient de perdre 25% de sa valeur en un seul jour

Apple a encore appuyé sur le bouton reset de son programme de reprise. Ainsi, les prix de rachat des iPhone viennent d’être ajustés, et la rumeur fuse d’une chute de 25 % de sa valeur. Mais avant de crier au scandale, mieux vaut regarder de plus près ce qu’il en est vraiment, surtout côté français.

Chaque année, Apple révise discrètement la valeur de reprise de ses iPhone dans le cadre de son programme Trade In. Cette opération est censée encourager le renouvellement du matériel. Mais elle vire souvent au sujet sensible dès que les montants baissent.

En 2025, la mise à jour a d’abord fait trembler les États-Unis, où certaines décotes ont été spectaculaires. En France, toutefois, la casse reste contenue, dont quelques euros de moins pour les modèles récents, une petite érosion pour les plus anciens, et même une hausse surprise pour un certain iPhone 14 Pro Max.

Quelle est la valeur de votre iPhone ?

Apple met discrètement à jour son programme Trade In tous les ans. C’est celui qui vous permet de troquer votre ancien iPhone contre une réduction sur un nouveau modèle. Et cette fois, aux États-Unis certains iPhone auraient perdu jusqu’à 25 % de leur valeur en une journée.

APPLE TRADE-IN VALUES LOWERED! 💰@Apple’s latest trade-in update slashes max payouts for iPhones, iPads, Macs, and Apple Watches with drops of up to $160 in some cases. 📉



The attached @MacRumors chart shows all the new iPhone trade-in values. 👀



Will smaller credits make you… pic.twitter.com/mK6mzZ6OdQ — Brian MacDuff (@itstheBMAC) November 7, 2025

Mais du côté français, la situation est bien plus douce. Pas de panique pour les détenteurs d’un iPhone 16 Pro Max puisqu’il passe de 795 € à 780 €. C’est soit une baisse de 15 €. Son petit frère, le 16 Pro, subit le même sort. Ce modèle passe de 720 € à 705 €.

La gamme précédente, elle, s’en tire plutôt bien. Ainsi, l’iPhone 15 Pro Max ne perd que 10 €, tandis que le 15 Pro garde fièrement sa valeur. Apple ménage donc ses utilisateurs français, loin du plongeon observé outre-Atlantique.

Les choses se corsent en revanche pour les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max, qui voient leur valeur chuter de 20 €. Cette baisse, même modérée, montre que plus votre modèle vieillit, plus Apple vous incite subtilement à passer à la caisse. Et contre toute attente, l’iPhone 14 Pro Max fait de la résistance et grimpe de 450 € à 465 €. Je trouve que cette petite hausse défie la logique habituelle de Cupertino.

La valeur de reprise des iPhone baisse, certes, mais en France, il n’y a pas de grande braderie, mais juste quelques ajustements stratégiques. Et avant de vous précipiter pour vendre, je vous conseille de faire un petit tour sur la page officielle du programme Trade In. Car celle-ci pourrait bien vous réserver une bonne surprise, surtout si votre iPhone a encore fière allure.

