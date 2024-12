Vous codez sur macOS ? ChatGPT va devenir votre meilleur ami ! Voici pourquoi

Les développeurs sur macOS ont de quoi se réjouir ! OpenAI vient d’étendre les capacités de ChatGPT. Grâce à des mises à jour annoncées lors des 12 jours d’OpenAI, ChatGPT intègre désormais davantage d’applications et propose de nouvelles fonctionnalités pour optimiser les flux de travail.

En novembre, OpenAI a intégré ChatGPT à des outils de développement populaires, y compris VS Code, Xcode, TextEdit, Terminal, et iTerm2. Ces fonctionnalités permettaient d’extraire du contenu directement depuis ces applications.

Désormais, l’accès s’étend à de nouveaux outils, notamment BBEdit, MatLab, Nova, Script Editor et TextMate. En plus, les IDE JetBrains comme IntelliJ IDEA, PyCharm, Android Studio ou encore WebStorm rejoignent la liste des programmes compatibles.

Cette compatibilité élargie inclut également des forks de VS Code, tels que VSCodium, Cursor et WindSurf, ainsi que des terminaux comme Prompt et Warp. ChatGPT facilite donc davantage le quotidien des développeurs en leur offrant une interopérabilité inédite avec leurs outils préférés.

ChatGPT va au-delà du codage

Cette fois-ci, ChatGPT dépasse les frontières du développement logiciel. L’IA peut désormais interagir avec des applications de gestion de contenu comme Apple Notes, Notion et Quip.

Ces intégrations permettent de générer, éditer ou organiser du texte sans avoir besoin de basculer entre plusieurs interfaces. Cela ouvre la voie à une utilisation plus large, bien au-delà du simple codage.

OpenAI a également dévoilé une nouvelle fonctionnalité : Advanced Voice Mode (AVM). Notons que ce mode vocal offre une interaction fluide avec ChatGPT. De plus, il permet de poser des questions ou de demander des suggestions à la volée.

Lors d’une démonstration, AVM a été utilisé pour créer une playlist de chansons de vacances, mettant en avant sa polyvalence. Je trouve que cette innovation est idéale pour ceux qui souhaitent travailler de manière intuitive, sans devoir taper de commandes.

Just yesterday, OpenAI dropped NEW ChatGPT + Work With App.



ChatGPT can now work with Xcode, Terminal, VS Code, TextEdit, iTerm2.



ChatGPT AI Assistants are becoming more useful, practical and contextual.



🧵 pic.twitter.com/Zs2JPNZpnM November 15, 2024

Une fonctionnalité réservée aux abonnés payants

Toutes ces améliorations ne sont accessibles qu’aux abonnés des formules payantes, comme ChatGPT Plus, ChatGPT Pro, Team, Enterprise et Edu.

C’est-à-dire que les utilisateurs doivent choisir manuellement les applications qu’ils souhaitent connecter via un menu déroulant dans l’interface de ChatGPT. Bien que ce processus nécessite un paramétrage initial, il garantit une personnalisation optimale pour chaque besoin.

De plus, bien que ChatGPT ne génère pas encore de code directement dans les éditeurs comme GitHub Copilot ou Cursor, il a d’autres atouts. Il se distingue par sa capacité à extraire et analyser des contenus.

Cela réduit les interruptions fréquentes et fluidifie considérablement les flux de travail. Les développeurs peuvent ainsi se concentrer pleinement sur leur tâche principale.

Selon vous, cette mise à jour de ChatGPT change-t-elle vraiment la donne pour les développeurs ? Partagez vos avis dans les commentaires !

