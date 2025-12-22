140 milliards de dollars : comment Elon Musk a touché le plus gros chèque de l’Histoire

La bataille juridique la plus coûteuse de l’histoire touche à sa fin. Le verdict est tombé. Elon Musk l’emporte haut la main. La Cour Suprême du Delaware valide finalement son plan de rémunération de 2018. Ce paquet d’actions, autrefois estimé à 56 milliards, pèse aujourd’hui la somme colossale de 140 milliards de dollars.

C’est un véritable coup de théâtre après des mois de tensions. Vendredi, la justice a tranché en faveur du patron de Tesla. Pour rappel, une juge avait annulé ce bonus record en janvier 2024. Elle jugeait le processus biaisé par un conseil d’administration trop proche du milliardaire. Mais la Cour Suprême a renversé la table. Son argument est imparable. Annuler ce plan revenait à laisser Elon Musk « sans compensation » pour six années de travail. Le tribunal a donc rétabli ses droits. Résultat ? Avec l’explosion de l’action Tesla, qui frôle les 490 dollars, ce bonus atteint une valorisation vertigineuse.

Un retournement de situation historique

En 2018, ce plan valait 56 milliards. Une somme déjà absurde pour l’époque. Aujourd’hui, la réalité dépasse la fiction. Elon Musk récupère l’équivalent du PIB du Maroc, simplement parce que trois juges ont estimé la décision précédente trop sévère. Cette victoire a pourtant une saveur particulière.

Turns out, the woke judge was in fact being unfair. Kudos to the Delaware Supreme Court for overturning this miscarriage of justice.



Delaware has lost BILLIONS of future tax revenue because corporations left in mass exodus. https://t.co/oQBiHxpGlU — Jessica (@JessicaTetreau) December 19, 2025

Vexé par la première décision, Elon Musk avait déjà déménagé le siège de Tesla au Texas l’année dernière. Ce revirement judiciaire vient toutefois simplifier la comptabilité du constructeur. Le « plan de secours » de 29 milliards, prévu en cas d’échec, passe donc à la trappe.

Le regard tourné vers le trillion

Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Ce chèque historique de 140 milliards ressemble presque à un échauffement. Les actionnaires ont validé un nouveau plan en novembre dernier. Les ambitions sont lunaires.

L’objectif est clair : transformer Tesla en leader incontesté de l’IA et de la robotique, notamment avec le projet Optimus. Si Elon Musk parvient à atteindre ces cibles boursières délirantes, le prochain package pourrait changer d’échelle. On parle ici d’un potentiel de 1 000 milliards de dollars.

