450km/h ! La Chine commence à tester le train le plus rapide du monde

On dit qu’en Chine, tout est possible ! Et oui ! Aujourd’hui, je vais vous parler du train le plus rapide du monde, qui pourrait atteindre même la vitesse d’un avion. Il s’agit du CR450, un prototype chinois en test. Celui-ci défie les lois de la physique pour offrir une expérience de voyage radicalement nouvelle avec une vitesse impressionnante de 450 km/h.

En Chine, le CR450 est donc en passe de devenir le train à grande vitesse le plus rapide du monde. Après avoir battu des records, ce prototype chinois ouvre la voie à une révolution dans le secteur ferroviaire. Avec une vitesse proche de celle d’un avion de ligne, il promet de réduire les temps de trajet et offrir une expérience de voyage inédite. Voici comment ce monstre de technologie parvient à repousser les limites de la vitesse et de l’efficacité, tout en améliorant le confort des passagers.

CR450, c’est le train chinois qui fait des étincelles

Le train à grande vitesse CR450 a déjà battu des records impressionnants. Figurez-vous que lors de tests en juin 2023, il a atteint une vitesse de 453 km/h. Si ce train atteint donc sa vitesse maximale en service, il permettra de relier Pékin à Shanghai en seulement 2h30, contre les 4h30 actuelles.

Vous vous demandez comment est-ce possible ? Les ingénieurs chinois ont mis le paquet sur l’aérodynamisme, la réduction du poids. Ils y ont également intégré plus de 4 000 capteurs pour suivre chaque détail du train ainsi que des roues au système de freinage.

Chaque capteur surveille tout, de la carrosserie aux systèmes de sécurité. Cela assure ainsi une conduite fluide et sécurisée à des vitesses jamais atteintes. Par ailleurs, les ingénieurs se sont concentrés sur la réduction de la résistance de l’air sous le train. C’est un aspect crucial lorsqu’on parle de vitesse de fusée.

Le CR450 est 10 % plus léger que ses prédécesseurs et consomme 20 % moins d’énergie. La traînée aérodynamique est aussi réduite à 22 %. Le train est donc plus rapide et plus efficace.

Côté confort, la réduction du bruit est un autre point fort de ce train. Les niveaux sonores sont équivalents à ceux des trains à 350 km/h. Malgré la vitesse, l’intérieur reste donc aussi calme et paisible qu’un café tranquille. Ils n’ont vraiment oublié aucun détail.

La Chine est-il le leader de la vitesse ferroviaire ?

Et les tests ne sont pas terminés ! D’ici 2026 ou 2027, la Chine prévoit également de lancer le CR450 à une vitesse opérationnelle de 400 km/h. Notamment sur la ligne Chengdu-Chongqing. Vous le voyez ? Une réduction de plus de 50 minutes sur un trajet déjà rapide, c’est bluffant.

Pour l’instant, les infrastructures limitent encore la vitesse du train, mais je trouve que le potentiel est là pour un changement radical du paysage ferroviaire.

Bien sûr le TGV français, le Shinkansen japonais ou l’AVE espagnol ne se laisseront pas impressionner facilement. Toutefois, la Chine est en train de dominer le marché des trains à grande vitesse. Le CR450, une fois pleinement opérationnel, pourrait surpasser tous les autres. Ce qui établira donc la Chine comme le pays qui abrite les trains les plus rapides au monde.

Et vous ? Voyager à 450 km/h, ça vous tente ? Dites-nous ce que vous pensez du CR450 dans les commentaires !

