Adieu les vieux trains : voici le train du futur qui flotte sur les rails !

La startup italienne IronLev a réussi à démontrer la viabilité d'un nouveau système de train en lévitation magnétique (Maglev) fonctionnant sur les rails ferroviaires existants.

Les préoccupations environnementales sont de plus en plus prégnantes. Ceci contraint le secteur des transports de repenser ses modèles. Heureusement, des innovations émergent pour conjuguer respect de la planète et efficacité. C'est le cas de la technologie développée par IronLev, une société transalpine qui pourrait bien révolutionner le rail en lui offrant une seconde jeunesse des plus prometteuses.

Une révolution accessible à tous les réseaux

Jusqu'à présent, la lévitation magnétique, ou Maglev, était cantonnée à quelques lignes ultra-spécialisées en raison des coûts faramineux liés à l'installation d'une infrastructure dédiée. Pourtant, cette solution permet de s'affranchir du frottement avec les rails. Ce qui promet des gains de vitesse, d'énergie et de confort non négligeables. La géniale idée d'IronLev ? Apporter le Maglev sur les voies existantes, sans transformation préalable !

Sur un tronçon de 2 kilomètres dans la région de Vénétie, l'entreprise a réalisé un essai grandeur nature avec un prototype de près d'une tonne. Ce dernier a pu atteindre l'allure respectable de 70 km/h, entièrement suspendu au-dessus des rails grâce à des aimants permanents. Exit donc les systèmes électromagnétiques consommateurs d'énergie. Finis les à-coups inévitables causés par les irrégularités des voies. Cette prouesse réduit l'usure du matériel tout en fiabilisant les temps de trajet.

Des perspectives ambitieuses et prometteuses

Fort de ce succès, IronLev ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. La prochaine étape sera de concevoir un démonstrateur de 20 tonnes, là encore compatible avec l'infrastructure actuelle, et ciblant cette fois la vitesse de 200 km/h.

Si tout se déroule sans accroc, cette avancée majeure pourrait être amenée à transformer durablement nos voyages en apportant économies, fluidité et respect de l'environnement au cœur du rail de demain.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.