Sous-titrer via l’Ia de Canva : comment s’y prendre ?

Canva, de par sa fonction de création de sous-titre via l’Ia, s’impose aujourd’hui comme un outil complet dans la création de contenus. Répondant à une large sélection de besoins numériques, il s’agit du logiciel phare, à connaître impérativement.

Trop occupé pour tout lire ? Voici le meilleur Canva propose une solution simple et efficace pour ajouter des sous-titres à vos vidéos grâce à son IA. En complément, Submagic se distingue comme un outil spécialisé dans le sous-titrage IA, offrant une qualité supérieure et des fonctionnalités avancées. J’en profite

Ajouter des sous-titres à vos vidéos est essentiel pour améliorer leur accessibilité et leur impact. Avec l’Ia, la création de sous-titre n’a jamais été aussi facile avec Canva. Il est ici question de voir plus en détail les étapes pour effectuer cette action grâce à l’outil digital.

Canva : un logiciel complet exemplaire

Aujourd’hui, la création de contenus pour les sites internet et les réseaux sociaux est un enjeu majeur, tant pour les particuliers que pour les professionnels.

De nombreuses plateformes spécialisées existent pour aider les utilisateurs à produire du contenu de qualité, mais jongler entre plusieurs outils peut s’avérer chronophage et complexe. C’est précisément ici que Canva se distingue en tant qu’outil tout-en-un. En effet, Canva est conçu pour répondre à divers besoins numériques. Que ce soit pour des projets graphiques, des présentations, ou encore l’édition de vidéos, ce logiciel se veut accessible à tous, débutant comme experts. Il propose une large gamme de fonctionnalités telles que la création de designs sur mesure, l’ajout de textes dynamiques, et bien sûr, la possibilité de sous-titrer des vidéos grâce à l’intelligence artificielle.

Le sous-titrage via l’IA de Canva représente une solution incontournable pour ceux qui souhaitent rendre leurs vidéos plus engageantes. Ainsi, en quelques clics, vous pouvez générer des sous-titres précis et adaptables, prêts à captiver votre audience. Les avantages de Canva ne s’arrêtent pas là, car l’outil bénéficie de mises à jour fréquentes. Comment ? En intégrant régulièrement de nouvelles fonctionnalités et des correctifs intéressants.

Sa flexibilité et sa simplicité d’utilisation en font un choix privilégié pour les créateurs de contenu souhaitant un outil complet. Que vous soyez un professionnel du marketing, un éducateur ou un influenceur, Canva se présente comme LA solution idéale.

Activer les sous-titres automatiques : une fonctionnalité simple et accessible !

Ajouter un sous-titre à vos vidéos est désormais à la portée de tous grâce à l’IA de Canva.

La fonctionnalité d’activation de sous-titres automatiques repose sur une interface intuitive qui permet aux utilisateurs générer rapidement et sans effort des sous-titres en temps réel. Pour y arriver, il faut d’abord identifier quel type de contenu sous-titre, car le fonctionnement varie légèrement selon le la catégorie.

Ainsi, si vous travaillez sur un design contenant des vidéos, vous pouvez accéder directement à la section de gestion des sous-titres. Une fois la vidéo intégrée au projet, Canva détecte automatiquement les pistes audio et propose d’activer les sous-titres. En cliquant sur cette option, le logiciel utilise son IA pour transcrire le contenu vocal en texte. Dans le cas d’une vidéo individuelle, le processus est encore plus rapide. Une fois le fichier importé, il vous suffit de sélectionner simplement l’outil de sous-titrage. Canva génère alors des sous-titres précis, adaptant la transcription en fonction de la langue et de l’accent présents dans la vidéo.

Il faut savoir que le logiciel en ligne offre aussi une solution pour les contenus partagés via des liens. Si vous intégrez une vidéo externe, le logiciel prend en charge le sous-titrage, à condition que le fichier soit compatible. Cette flexibilité permet d’intégrer des sous-titres à tous vos projets, qu’ils soient personnels ou professionnels.

En somme, l’un des plus grands avantages de cette fonctionnalité est son accessibilité. Que vous utilisiez Canva sur un ordinateur ou un appareil mobile, les étapes restent simples et identiques. Aussi, cela garantit une expérience utilisateur fluide en tout temps, quel que soit votre niveau d’expertise.

Ajouter un sous-titre à une vidéo par l’IA de Canva : les étapes à suivre

Avec l’IA, Canva sous-titre vos vidéos en quelques secondes, transformant ainsi cette phase en un processus rapide et personnalisable.

Découvrez étape par étape comment optimiser vos vidéos grâce à cette fonctionnalité innovante et bien plus.

Préparation du contenu

Avant de commencer, il est essentiel de bien préparer votre contenu vidéo.

Comment ? En vous assurant en premier lieu que votre fichier est prêt à être importé au sein de la plateforme. Cela inclut donc la vérification du format et de la taille de ladite vidéo. Il faut savoir que Canva prend en charge les fichiers vidéos les plus courants, notamment MP4, MPEG, MKV WEBM et MOV. Il faudra donc vous assurer que votre vidéo soit compatible, ce qui ne devrait normalement pas poser de problèmes.

Quant à la taille du fichier, bien que Canva permette une importation sans limites spécifiques en termes de durée ou de poids, il est conseillé de ne pas dépasser 1 Go pour une meilleure fluidité. Une fois ces vérifications effectuées, vous pourrez alors passer à la phase d’importation et de sous-titrage.

Enfin, il faut garder à l’esprit que la qualité de votre vidéo impactera directement celle des sous-titres générés. Une piste audio claire et bien définie permettra à l’IA de Canva de transcrire avec précision le contenu vocal, donnant ainsi un sous-titre de plus grande qualité. Ainsi, il est important de prendre le temps de vérifier votre fichier avant de commencer le processus.

Importation et sous-titrage

La phase d’importation du fichier vidéo au sein de la plateforme est on ne peut plus simple.

Il vous suffit de vous connecter à la plateforme avec votre compte. Si ce n’est pas fait, vous pouvez en créer un en quelques secondes. Une fois connectée à votre compte, vous aurez à accéder à la bibliothèque de projets et ensuite cliquer sur l’option « Importer un fichier ». Par la suite, vous aurez à sélectionner la vidéo que vous souhaitez sous-titrer et attendez que le fichier soit complètement chargé dans l’interface.

Pour ajouter des sous-titres, il faut sélectionner l’outil « texte » du logiciel, ensuite choisir « Texte dynamique » et ensuite cliquer sur « Sous-titres ». À partir de là, vous trouverez alors l’option « Générer des sous-titres ». l’intelligence artificielle se chargera alors de transcrire automatiquement le contenu audio de la vidéo, en créant des sous-titres synchronisés avec les dialogues.

Ce processus, entièrement automatisé, permet de gagner un temps précieux, surtout pour les vidéos longues ou complexes. Canva ajuste également les sous-titres à la vitesse et au ton de la narration, offrant ainsi une synchronisation fluide et naturelle.

Personnalisation et correction

Après avoir généré vos sous-titres grâce à l’IA sous-titre Canva, il est crucial de vérifier leur qualité et leur fidélité par rapport au contenu audio.

Bien que l’IA de Canva soit performante, elle peut parfois commettre des erreurs, notamment avec des accents, des noms propres ou des termes techniques. Aussi, des ajustements peuvent être nécessaires pour garantir que les sous-titres correspondent parfaitement à l’audio. Aussi, pour corriger ou personnaliser les sous-titres, il vous faudra sélectionner simplement le texte généré. Canva offre une multitude d’options de personnalisation, notamment au niveau du choix de la police, des couleurs, des tailles et des styles du texte. Vous pouvez également ajouter des effets tels que des ombres portées ou encore des contours pour améliorer la lisibilité.

Une fois les corrections et les personnalisations effectuées, il ne reste plus qu’à exporter votre fichier final. Canva permet de télécharger vos vidéos dans différents formats, adaptés aux plateformes comme YouTube, TikTok, ou Instagram. Grâce à ces fonctionnalités, vous êtes assuré de produire un contenu sous-titré professionnel, parfaitement adapté à votre audience et à vos objectifs.

Submagic et Canva, deux outils IA complémentaires pour avoir un sous-titre parfait

Si Canva est un logiciel complet et polyvalent pour la création et l’édition de contenu, Submagic, de son côté, est un outil spécialisé dans le sous-titrage via l’IA.

Submagic se démarque par sa précision et ses fonctionnalités avancées, offrant une expérience de sous-titrage optimisée pour des créateurs de contenu exigeants. Submagic repose sur une technologie de transcription intelligente qui génère des sous-titres avec une grande exactitude, même pour les accents complexes ou les bruits de fond.

Parmi ses fonctionnalités phares, on retrouve l’alignement automatique des sous-titres, la prise en charge de plusieurs langues et des outils de personnalisation poussés, comme l’ajout de styles de texte et d’effets spécifiques.

De plus, Submagic se concentre sur la qualité du rendu final, ce qui en fait un choix privilégié pour les professionnels cherchant à sublimer leurs vidéos avec des sous-titres parfaitement ajustés. Bien que Submagic excelle dans le domaine du sous-titrage, Canva reste incontournable pour l’édition globale de contenu. Avec sa large gamme de fonctionnalités, Canva permet de créer des vidéos visuellement attrayantes en quelques clics. L’association des deux outils constitue donc une combinaison idéale. Ainsi, vous pouvez utiliser Canva pour concevoir et éditer vos projets, puis confiez le sous-titrage à Submagic pour un résultat irréprochable. Une excellente association pour avoir des contenus de qualité.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.