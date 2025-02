Alerte pour les amoureux des animaux : une entreprise disparaît après avoir implanté des milliers de puces

Imaginez perdre votre animal et, pire encore, perdre l’accès à ses informations d’identification. La fermeture de l’entreprise Save This Life soulève une question inquiétante : que deviennent les données sensibles liées à la micropuce de votre compagnon quand l’entreprise ferme ses portes ?

L’identification des animaux de compagnie par puces électroniques est désormais courante aux États-Unis. Environ 3,5 millions d’animaux domestiques sont équipés de micropuces, de la taille d’un grain de riz. Ces puces permettent de retrouver facilement un animal perdu en cas d’évasion. Cependant, la fermeture récente de l’entreprise texane Save This Life a créé une onde de choc dans la communauté des propriétaires d’animaux, des vétérinaires et des refuges.

Le Washington Post a révélé que l’entreprise ne répondait ni aux appels ni aux e-mails, bien que son site soit encore actif. « Cette société détient des informations sur des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d’animaux », a indiqué Tom Sharp, président de l’organisation AKC Reunite, dédiée à la protection des animaux.

Les implications d’une fermeture pour les propriétaires d’animaux

Le problème majeur réside dans le fait que les micropuces ne contiennent aucune information personnelle sur le propriétaire de l’animal. Lorsqu’un vétérinaire scanne une puce, il découvre une chaîne de chiffres. Cette dernière permet de retrouver l’enregistrement dans la base de données de l’entreprise. Mais, si cette société ferme ses portes, cela empêche l’accès aux données essentielles pour identifier le propriétaire.

« Les propriétaires d’animaux s’attendent à ce que la puce fonctionne toute la vie de l’animal, » explique Tom Sharp. Mais si l’entreprise cesse son activité, la question se pose : que devient cette information cruciale ? Qui en garde le contrôle ?

La question des droits de propriété numérique

Cette situation met en lumière un problème de droits numériques. Quand un utilisateur paie pour enregistrer son animal dans une base de données, il s’attend à ce que ces informations soient accessibles à vie. Cependant, l’accès à ces données devient impossible.

Les défenseurs des droits numériques soulignent un problème crucial : « si vous ne possédez pas vos données, vous les louez ». Dans ce cas, les utilisateurs perdent leurs données animales à la suite de la fermeture de la société.

Cette situation soulève également des questions plus larges. Prenons l’exemple des jeux vidéo en ligne. Si une société ferme ses serveurs, les joueurs ne peuvent plus accéder à leur jeu acheté, ni à l’expérience qu’il offre. C’est une perte indirecte, mais elle devient plus inquiétante quand il s’agit de données sensibles, comme celles des animaux de compagnie.

Les puces électroniques ont grandement amélioré la sécurité des animaux en permettant leur retrouvabilité rapide. Cependant, l’incident avec Save This Life met en évidence un problème majeur lié à la durabilité numérique. Le modèle commercial actuel ne garantit pas que les données des animaux soient accessibles à long terme.

