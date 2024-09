Alibaba dévoile Qwen2-VL : l’IA de vision qui peut analyser des vidéos de 20 minutes !

Alibaba vous présente son dernier né : Qwen2-VL, une IA de vision-langage révolutionnaire. Capable d'analyser des vidéos de 20 minutes, ce modèle est remarquablement performant.

Découvrez Qwen2-VL, une IA de vision développée par Alibaba Cloud, une société chinoise de cloud computing. Dotée de fonctionnalités impressionnantes, cette technologie surpasse ses concurrents sur plusieurs fronts. Cet article vous révèlera lesquels.

Qwen2-VL : l'IA d'Alibaba à la pointe de la technologie

Qwen2-VL est le dernier modèle d'intelligence artificielle de vision-langage conçu par Alibaba Cloud. Contrairement à d'autres modèles phares comme Llama 3.1 de Meta, cette IA offre bien plus qu'une simple reconnaissance d'images.

Analyse de données en temps réel

Cette IA d'Alibaba se démarque par sa capacité à analyser les données de manière plus cohérente et précise. Et ce, grâce à des avancées telles que l'intégration multimodale de position rotative (M-ROPE) et la gestion de la résolution dynamique. Elle détecte même des objets ou des écritures manuscrites dans plusieurs langues, le tout en temps quasi réel.

Assistance technique en direct

Cette technologie propose aussi une assistance technique en direct. Elle fournit à ses utilisateurs des résumés ou des commentaires détaillés sur des vidéos de plus de 20 minutes. Rien qu'avec cela, Qwen2-VL surpasse ses concurrents : GPT-4o d'OpenAI, Claude 3 Haiku d'Anthropic ou encore Gemini-1.5 Flash de Google.

Un outil très pratique

Il est important de savoir que Qwen2-VL est capable de s'intégrer dans divers appareils, des téléphones mobiles aux robots. Ce potentiel lui d'accomplir permet des tâches complexes à l'instar du raisonnement ou de la prise de décision. Il peut également extraire des informations à partir de diverses sources : prévisions météo, suivi de colis ou autres. Cela l'aide à offrir des interactions presque similaires à celles des perceptions humaines.

Vous souhaitez tester les performances de Qwen2-VL ? Il suffit de vous rendre sur Hugging Face et d'effectuer une inférence.

Les versions disponibles

Qwen 2VL 7B & 2B are here – Apache 2.0 licensed smol Vision Language Models competitive with GPT 4o mini – w/ video understanding, function calling and more! 🔥



> 72B (to be released later) beats 3.5 Sonnet & GPT 4o

> Can understand up to 20 min of video

> Handles arbitrary… pic.twitter.com/JmP6zpGNml — Vaibhav (VB) Srivastav (@reach_vb) August 29, 2024

Qwen2-VL est disponible en trois versions avec des tailles de paramètres distincts: Qwen2-VL-72B, Qwen2-VL-7B et Qwen2-VL-2B. Les variantes 7B et 2B, avec respectivement 7 milliards et 2 milliards de paramètres, sont entièrement open source sous licence Apache 2.0. Cela signifie qu'elles peuvent être utilisées librement à des fins commerciales. Ces options sont attrayantes pour les entreprises et développeurs cherchant à intégrer une IA de pointe dans leurs produits.

Quant à la version 72B, plus puissante, elle n'est pas encore disponible au grand public. Elle sera accessible plus tard via une licence spéciale et une interface de programmation d'application (API) fournie par Alibaba. Certes, cette dernière préfère contrôler l'accès à son modèle le plus avancé. Toutefois, cette limitation est également une façon pour la société d'inciter les utilisateurs à explorer les versions plus petites.

Un bel avenir pour Qwen2-VL

L'équipe d'Alibaba Cloud ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Elle prévoit d'étendre encore les performances de Qwen2-VL, en intégrant de nouvelles modalités et en élargissant son champ d'application. Les chercheurs et développeurs sont encouragés à explorer ces modèles de pointe pour en tirer le meilleur parti.

Restez à la pointe de l'information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d'avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.