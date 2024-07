L’Allemagne bannit Huawei et ZTE, et prévient d’un grave danger

L'Allemagne bannit Huawei et ZTE des réseaux 5G pour des raisons de sécurité, suscitant des débats sur les risques d'espionnage.

L'Allemagne a récemment pris une décision importante concernant la sécurité de ses réseaux 5G. La ministre de l'Intérieur, Nancy Faeser, a annoncé l'interdiction de l'utilisation des composants fournis par les entreprises chinoises Huawei et ZTE. Une mesure qui vise à renforcer la protection des infrastructures de communication du pays contre les risques d'espionnage.

L'Allemagne veut interdire Huawei et ZTE

Allemagne bannit Huawei et ZTE : une interdiction nécessaire pour la sécurité nationale

Nancy Faeser a souligné l'ampleur de cette décision lors d'une conférence de presse. Selon elle, l'Allemagne bannit Huawei et ZTE afin de protéger les communications des citoyens et des entreprises du pays. « Nous protégeons le système nerveux central du site de production de l'Allemagne et nous protégeons les communications de nos concitoyens et des entreprises de notre pays« , a-t-elle déclaré. La ministre a précisé que les deux fabricants devront remplacer leurs systèmes de gestion critiques d'ici la fin de 2029.

Un examen approfondi des menaces

Cette interdiction fait suite à une évaluation minutieuse des risques posés par Huawei et ZTE. Le gouvernement allemand craint que ces entreprises, en raison de leurs liens avec l'État chinois, puissent permettre des activités d'espionnage. Les craintes concernant la dépendance croissante de l'Allemagne à l'égard de la Chine alimentent également ces préoccupations puisque celle-ci a été son principal partenaire commercial l'an dernier.

Réduire les dépendances unilatérales

Nancy Faeser a insisté sur la nécessité de réduire les risques de sécurité. Pour cela, elle a recommandé d'éviter les dépendances excessives envers un seul fournisseur. C'est particulièrement important pour ceux liés à des États susceptibles de représenter une menace. « Nous devons devenir plus indépendants et plus résistants aux crises« , a-t-elle affirmé. Par ailleurs, la ministre a souligné l'importance de garantir une infrastructure de télécommunications sûre et résiliente face aux risques de sabotage et d'espionnage.

Huawei et ZTE bannis : un appel à l'unité européenne

L'Allemagne appelle ses partenaires européens à suivre son exemple. L'unité dans la mise en œuvre de mesures de sécurité contre les risques posés par des entreprises comme Huawei et ZTE est essentielle afin de préserver les infrastructures critiques de l'UE. C'est pourquoi, la sécurité des réseaux 5G est devenue une priorité, car ils constituent l'épine dorsale des communications modernes.

En juin 2023, la Commission européenne avait déjà ainsi encouragé les pays membres de l'UE à exclure Huawei et ZTE de leurs réseaux mobiles. Bien que certains pays, comme le Royaume-Uni et le Canada, aient pris des mesures similaires, l'Europe reste divisée sur cette question.

En bannissant Huawei et ZTE, l'Allemagne envoie un message fort sur la nécessité de protéger ses infrastructures critiques. Cette décision vise à les défendre contre les menaces potentielles. Bien que controversée, elle reflète une préoccupation croissante pour la sécurité nationale. Cela se produit à une époque où les réseaux de télécommunications jouent un rôle vital dans la société.

