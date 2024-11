Apprenez à créer votre propre IA générative ! Cette startup vaut maintenant un demi-milliard

Fireworks AI est une entreprise qui simplifie la création de produits d’IA générative. Son objectif : rendre l’IA accessible et personnalisable pour tous.

Lin Qiao a toujours anticipé les bouleversements technologiques. Depuis ses débuts en tant qu’ingénieure chez IBM, elle a observé l’émergence de l’informatique en cloud et l’impact massif de l’IA. Après son passage chez Facebook, elle a décidé de fonder son entreprise.

Avec Fireworks AI, Lin Qiao propose aux entreprises un moyen de créer des produits d’IA avec des invites simples. Les utilisateurs peuvent ainsi concevoir des outils puissants, comme des assistants juridiques ou des traducteurs, sans compétences avancées en IA. Ce système flexible permet aux entreprises d’explorer de nouvelles applications d’IA sans lourdeurs techniques. Cela réduisant globalement les délais de production.

Depuis octobre 2022, la demande pour les outils d’IA générative ne cesse de croître. Avec l’essor de plateformes comme ChatGPT, les entreprises prennent conscience de la valeur de l’IA. Fireworks AI connaît alors une forte croissance et aide ses clients à réaliser des projets ambitieux. En réponse à ce besoin, la startup déploie une plateforme en libre-service qui permet aux développeurs d’expérimenter librement.

Une croissance impressionnante et un succès financier

La croissance rapide de Fireworks AI s’accompagne de solides résultats financiers. En février 2024, la base d’utilisateurs de la plateforme a presque doublé en passant de 12 000 à 23 000. La société a également levé 77 millions de dollars en série B et a atteint une valorisation de 552 millions de dollars. La startup attire désormais des entreprises influentes et des investisseurs majeurs, tels que Benchmark et Sequoia.

Bien que l’IA suscite une certaine appréhension, notamment face aux impacts sur nos vies, elle reste une priorité pour les chefs d’entreprise. La crainte de l’obsolescence les pousse à adopter cette technologie de manière proactive. Avec Fireworks AI, Lin Qiao leur offre des outils simples et efficaces afin de leur permettre de rester au sommet de leur secteur tout en transformant la façon dont ils créent, innovent et communiquent.

