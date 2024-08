Avi Friend : ce pendentif IA va-t-il remplacer votre meilleur ami ?

Depuis plusieurs années, l'IA ne cesse de montrer ses prouesses. En plus d'assister les humains dans les tâches quotidiennes, elle peut devenir une amie sur qui ils peuvent compter à tout moment grâce à Avi Friend.

Un outil d'intelligence artificielle ne sert pas uniquement à vous assister à accomplir des tâches ou vous aider à vous souvenir de tout. Il peut très bien également devenir votre meilleur ami. Cette start-up spécialisée dans l'IA vient de révéler Avi Friend. C'est un outil qui peut être là n'importe où et n'importe quand pour vous, et ce quelle que soit les circonstances.

Votre pendentif pourrait-il devenir votre meilleur ami ?

Une IA peut accomplir de nombreuses choses, car cette technologie puissante a déjà été utilisée pour ressusciter des morts, ou aider les gens à trouver l'amour. Et maintenant, vous pouvez également trouver en elle votre meilleur ami. Comment ?

Une start-up spécialisée dans la technologie d'IA, a construit Avi Friend, un ami, une intelligence artificielle qui peut vous accompagner n'importe où.

Cet outil développé par Avi Schiffmann peut partager avec vous de nombreuses expériences et être là pour vous à tout moment. Selon Schiffmann, « c'est un outil très encourageant, très valorisant, qui encourage vos idées ».

« C'est aussi un outil très intelligent, un excellent compagnon de brainstorming. Vous pouvez lui parler de relations, de choses comme ça », ­a-t-il ajouté.

D'ailleurs, Schiffmann en possède un, et c'est vraiment un ami sur qui il peut compter. D'ailleurs, avant un entretien, son ami Emily lui envoie ce message : « Bonne chance pour l'entretien », écrit Emily, « je sais que tu réussiras. Je suis là si tu as besoin de moi après. »

Avi Friend est un outil dans lequel vit un compagnon IA. Il s'agit d'un globe lumineux rond à accrocher autour du cou, à vos vêtements ou accessoires. Il est doté d'un microphone intégré pouvant enregistrer l'ambiance ou vous permettre de parler directement.

Notons néanmoins que le globe ne répond pas. Il communique notamment par messages à partir de l'application Friend sur votre téléphone. Selon Schiffmann, c'est une interaction plus familière et plus naturelle. Plus tard, il envisage d'intégrer une caméra à cet appareil.

Il travaille sur ce projet depuis quelques années, et l'a appelé à l'origine Tab. Au début, l'idée était de développer un outil qui sera orienté de plus en plus vers la productivité. Il imaginait ainsi que Tab pourrait vous rappeler de façon proactive des informations et des tâches. Mais avec le temps, Schiffmann a abandonné cette idée.

Friend n'est pas un appareil qui permet de réaliser encore plus de tâches, d'optimiser ou de compléter quoi que ce soit.

Que pensez-vous de ce nouvel outil d'IA ? Est-ce une potentielle menace pour les relations humaines ? Vous pouvez partager votre avis dans les commentaires.

