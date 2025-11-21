Black Friday Submagic : une promo à tout casser !

Le Black Friday de Submagic est lancé ! L’outil de génération de sous-titres par IA, indispensable pour les créateurs de contenu court, propose une réduction exceptionnelle de -41 % sur tous les plans annuels. Valable jusqu’au 2 décembre, faisons un point ensemble sur cette offre.

Sur les plateformes comme TikTok, Instagram Reels ou YouTube Shorts, la guerre de l’attention est féroce. Pour se démarquer, il faut capter le spectateur dans les premières secondes et le retenir. C’est le besoin d’avoir un outil de sous-titrage et de création de contenu se fait ressentir. Aussi, face à cette nécessité, Submagic propose son offre de fin d’année avec le Black Friday, rendant son outil de qualité professionnelle accessible à une fraction de son coût.

Black Friday by Submagic : L’offre à -41 % pour une année au top !

Il est rare de voir une telle opportunité sur un outil qui est devenu une référence pour la création de contenu viral. Ainsi, le Black Friday de Submagic applique une remise directe de -41 % sur le prix annuel de tous ses forfaits. Que vous soyez un créateur débutant avec le plan Starter ou une agence nécessitant la formule Business, l’économie est intéressante et se ressent immédiatement sur votre budget annuel.

L’avantage de cette promotion réside en grande partie dans sa simplicité. En effet, la réduction est appliquée automatiquement lors de l’achat d’un abonnement annuel, sans nécessiter de code promo. La fenêtre est cependant limitée, car l’offre est valable du 10 novembre au 2 décembre. Aussi, si vous attendez la dernière minute, vous risquez de rater la meilleure période pour investir dans votre croissance.

Pour ceux qui souhaitent tester l’efficacité de l’outil avant de s’engager, Submagic propose toujours un essai gratuit qui vous permet de traiter 3 vidéos sans frais. C’est l’occasion idéale d’observer la précision de transcription et la rapidité de la génération de sous-titres en temps réel.

Ainsi, en choisissant l’abonnement annuel réduit, vous obtenez non seulement un prix fixe pour les 12 prochains mois, mais vous déverrouillez des fonctionnalités premium essentielles pour la production :

L’accès complet à la bibliothèque de stock footage Storyblocks.

Des templates d’effets sonores automatiques pour souligner vos punchlines.

Un Kit de Branding pour assurer la cohérence de votre marque.

Cette réduction de 41 % transforme une dépense récurrente en un choix stratégique pour une production vidéo de haut niveau.

Sous-titrage IA : Le secret pour augmenter ses stats ?

Submagic est conçu pour optimiser deux choses cruciales pour les créateurs, l’engagement et l’efficacité. Car oui, l’outil dépasse le simple sous-titrage grâce à son IA qui intervient à chaque étape du montage.

Au niveau de l’engagement visuel, les algorithmes de Submagic analysent le discours pour identifier les mots clés et les moments émotionnels. Cela déclenche trois mécanismes essentiels à la rétention : la mise en évidence dynamique des mots importants (Magic Captions), l’insertion d’émojis contextuels pour une lecture plus ludique, et l’Auto-Zoom qui zoome automatiquement sur les expressions faciales ou les objets mentionnés. Ainsi, ces techniques, souvent utilisées manuellement par les monteurs professionnels sont ici générées en un clic.

Ensuite, il y a le gain de temps radical octroyé par l’outil. Imaginez ne plus avoir à corriger manuellement les sous-titres, ajouter des B-Rolls, chercher des musiques ou nettoyer le son. Submagic automatise tout :

Transcription précise en plusieurs langues

Suppression des silences gênants et des mots de remplissage

Musique de fond automatisée et libre de droits

En déléguant ces tâches techniques à l’IA, le créateur gagne des heures de post-production, permettant de se concentrer sur l’aspect le plus important.

