[Bon plan] Profitez de l’offre limitée pCloud pendant la promo rentrée 2024 !

À l'occasion de la rentrée 2024, pCloud offre jusqu'à 60 % de réduction sur ses plans Familiaux à Vie. C'est l'occasion parfaite de sécuriser vos données tout en faisant des économies. Ne laissez pas cette offre limitée pCloud vous échapper !

Vous en avez assez de voir votre espace de stockage se remplir à vitesse grand V, que ce soit sur votre téléphone ou votre ordinateur ? On est tous passés par là. Entre les images de qualité supérieure et les fichiers qui s'accumulent, il devient difficile de tout conserver. Heureusement, pCloud, le service de stockage en ligne suisse, a une solution pour vous simplifier la vie. Rivalisant avec les géants dans son domaine, il propose actuellement une promotion exceptionnelle pour la rentrée 2024. Vous pouvez accéder à ses plans Familiaux à Vie avec une incroyable réduction de 60 % ! Cette offre limitée pCloud pourrait bien changer votre quotidien !

Quels sont les détails de cette offre limitée pCloud ?

L'offre limitée de pCloud pour la rentrée 2024 est une véritable aubaine pour ceux qui recherchent une solution de stockage en ligne à la fois abordable et généreuse en espace. Valable du 26 août au 10 septembre, cette promotion propose des réductions allant jusqu'à 60 % sur les plans Familiaux à Vie. Ceux-ci sont conçus pour accueillir jusqu'à cinq utilisateurs avec chacun leur propre espace personnel. Le plan de 2 To est disponible à 399 euros au lieu du prix habituel (soit une réduction de 55 %). Quant aux nouvelles éditions limitées de 5 To et 10 To, elles sont proposées respectivement à 589 euros (-60 %) et à 1 049 euros (-53 %).

En choisissant l'un de ces plans, vous ne payez qu'une seule fois pour un stockage à vie. Cette offre limitée pCloud vous revient à seulement 3 ans et demi d'abonnements. Elle représente une superbe opportunité de conserver vos fichiers tout en économisant sur le long terme. Ne laissez pas passer cette promo rentrée 2024 !

Pour quelles raisons choisir le plan familial à vie ?

Le plan familial à vie de pCloud, la meilleure alternative à Google Drive, est parfait pour ceux qui veulent un stockage sécurisé et pratique pour toute la famille. Avec un seul paiement, vous obtenez un espace de stockage à vie, sans avoir à vous soucier des abonnements mensuels. Chaque membre de la famille, jusqu'à cinq personnes, peut bénéficier de son propre espace de stockage. De plus, vous pouvez facilement gérer et ajuster l'espace attribué à chacun.

Que vous soyez sur Mac, Windows, Linux, ou sur mobile avec Android et iOS, l'offre limitée pCloud est là pour minimiser vos dépenses. Ce service de stockage en ligne pas cher vous permet de synchroniser vos données en un clin d'œil. Il s'adapte également à vos tous vos besoins avec des fonctionnalités comme :

le téléversement automatique des photos et vidéos depuis les smartphones ;

les sauvegardes automatiques ;

les multiples options de partage et de collaboration.

Plus de 20 millions d'utilisateurs à travers le monde font déjà confiance à pCloud pour protéger leur données. Alors, pourquoi pas vous et votre famille ?

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.