Ce prof d’université crée un nouveau style de musique avec l’IA… il l’a baptisé Infinity Wave

Un professeur a utilisé l’IA pour créer un tout nouveau genre de musique de danse. Préparez-vous à découvrir l’Infinity Wave, une fusion inédite de technologie et de son qui pourrait bien redéfinir le futur de l’EDM !

L’Infinity Wave, c’est le bébé d’une alliance audacieuse entre la science des données et la musique électronique. Créé par le Dr Somdip Dey, professeur à l’Université York St John, ce nouveau sous-genre est le fruit d’une analyse poussée de l’IA sur les tendances musicales. Mais ne vous y trompez pas, ce n’est pas simplement un autre style de musique : c’est un véritable phénomène technologique qui pourrait chambouler l’EDM à jamais.

L’IA, le maître d’orchestre de l’Infinity Wave

Comment une machine peut-elle créer de la musique ? Le Dr Dey a exploité l’IA pour analyser des montagnes de données sur la musique électronique de danse (EDM) : les programmations, les festivals, les streams et même l’impact sur les réseaux sociaux. Ce travail colossal a permis à l’IA de repérer des tendances invisibles à l’œil humain et d’identifier les éléments qui captivent le plus les auditeurs. Grâce à ces informations, Dey a pu imaginer un son unique.

L’Infinity Wave n’est pas juste une copie de styles existants. Ce genre novateur fusionne des éléments de techno mélodique, de future rave et de house progressive. Une combinaison audacieuse qui ouvre un tout nouveau chapitre dans la production musicale. Mais ce n’est pas tout : ce style de production, propulsé par l’IA, offre des possibilités infinies pour l’avenir. Et c’est justement ce que le Dr Dey veut partager avec ses étudiants !

L’IA au service de la créativité musicale

Le Dr Dey ouvre la voie à l’avenir de l’enseignement musical en créant de la musique. En élaborant un didacticiel en ligne, il invite ses étudiants à exploiter l’IA pour créer de la musique. Son idée est claire : « L’IA n’est pas là pour remplacer la créativité humaine, mais pour la renforcer, l’amplifier, l’augmenter. » Avec l’Infinity Wave, il démontre comment l’IA peut être utilisée comme un outil d’idéation et de création sonore.

Et ce n’est que le début ! Loin de s’arrêter à un simple morceau, le Dr Dey travaille déjà sur des performances live qui plongeront le public dans une expérience multisensorielle. Imaginez un spectacle où la musique, les visuels et l’éclairage se fondent parfaitement pour vous emporter dans l’univers d’Infinity Wave.

« I Don’t Think – Infinity Wave » : le morceau à ne pas manquer

Le single phare d’InteliDey, « I Don’t Think », est désormais disponible sur toutes les plateformes de streaming. Une invitation à explorer ce son inédit et à découvrir ce que l’avenir réserve à la musique électronique, où technologie et créativité se rencontrent pour créer l’impensable.

Ne manquez pas cette révolution musicale. Infinity Wave est bien plus qu’une tendance : c’est le futur de l’EDM. Et il vient d’être lancé !

