Bigflo et Oli : découvrez le 1er clip créé par l’IA des 2 rappeurs de Toulouse

Bigflo et Oli, les deux rappeurs originaires de Toulouse, ont encore surpris leurs fans. Ils ont créé le premier clip vidéo fait entièrement par une intelligence artificielle.

L'innovation apportée par Bigflo et Oli n'est pas seulement perceptible dans le texte de leur chanson « Ça va beaucoup trop vite », elle se manifeste aussi, et surtout, dans sa mise en forme. En effet, le clip qui accompagne ce titre a été conçu sans la moindre intervention humaine – une grande première pour les frères. « On a donné nos paroles à une intelligence artificielle », ont-ils déclaré.

Puis, ils ajoutent : « Elle en a fait un clip. » Étonnamment, l'IA a généré jusqu'à 49 225 images pour concrétiser ce projet d'envergure. Ce procédé novateur souligne les immenses possibilités créatives offertes par les technologies naissantes.

Pourquoi choisir l'IA ?

Le choix d'utiliser une intelligence artificielle pour ce clip n'est pas anodin. Bigflo et Oli cherchaient à explorer les limites de la créativité et la place de l'humain dans la création artistique future. « L'utilisation de l'intelligence artificielle pour ce clip nous semblait intéressante pour interroger sur le futur de l'artiste au milieu de tout ça », ont-ils souligné.

Le morceau lui-même traite de la rapidité avec laquelle l'humanité progresse, posant ainsi la question de savoir jusqu'où cette vitesse pourrait nous mener. L'IA devient alors un moyen d'explorer ces thèmes, tout en offrant une nouvelle perspective sur la production artistique.

Le succès viral du nouveau clip de Bigflo et Oli inspire l'art digital

Le clip a reçu un accueil enthousiaste, rassemblant près de 170 000 vues sur YouTube. Et cela, en moins de 24 heures après sa sortie. Rapidement, il s'est hissé à la septième position des tendances musicales sur la plateforme. Ce fait souligne clairement l'intérêt et la curiosité des spectateurs face à cette innovation.

Or, cette réussite de Bigflo et Oli ouvre les portes à de nouvelles avenues artistiques, elle incite aussi à une réflexion plus profonde. Plus important encore, elle nous amène à réfléchir sur l'évolution de l'art à l'ère digitale.

