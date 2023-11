Cette nouvelle IA YouTube vous permet de prendre la voix des stars

L’ère numérique ne cesse de nous surprendre. La dernière nouveauté ? Une fonctionnalité IA révolutionnaire lancée par YouTube. Elle offre une expérience musicale unique, permettant d’utiliser les voix de célèbres artistes.

La nouvelle IA YouTube donne naissance à Dream Track, une expérience musicale révolutionnaire qui permet aux utilisateurs de créer de la musique en utilisant des voix d’artistes renommés. Découvrez comment cette innovation bouleverse le processus de création musicale.

La nouvelle IA YouTube révolutionne la création musicale avec Dream Track et les voix d’artistes célèbres

YouTube a récemment annoncé le lancement de Dream Track, une fonctionnalité d’IA expérimentale unique en son genre. Cette innovation donne aux utilisateurs le pouvoir de générer de la musique en exploitant les voix d’artistes célèbres. Cela est possible grâce à l’intelligence artificielle. Dream Track fonctionne sur un principe simple mais révolutionnaire. Les utilisateurs décrivent l’ambiance ou le concept de la chanson qu’ils souhaitent créer. Ensuite, l’IA compose un morceau correspondant à ces critères.

Initialement, neuf artistes ont accepté de prêter leur voix pour cette expérience, offrant ainsi une variété de timbres et de styles musicaux. Les extraits produits par Dream Track dureront jusqu’à 30 secondes, permettant une exploration rapide mais significative de diverses idées musicales.

Ce projet est décrit par Lyor Cohen, responsable mondial de la musique chez YouTube. Toni Reid, vice-président des expériences émergentes et de la communauté, partage cette vision. Ils voient cette expérience comme visant à créer des liens plus profonds entre les artistes, les créateurs de contenu et leurs fans. Ils soulignent le potentiel de l’IA à enrichir les processus créatifs et à offrir de nouvelles manières de connecter les fans avec les créateurs qu’ils admirent.

YouTube Launches Experimental AI Feature With Voice Clones of Major Artists – Rolling Stone https://t.co/6SBryoQybt pic.twitter.com/olCRX3Brum — Andres Vilariño (@andresvilarino) November 16, 2023

Implications et perspectives futures

La nouvelle IA YouTube, au-delà de Dream Track, s’inscrit dans une vision plus large d’intégration de l’intelligence artificielle dans la création musicale. YouTube et Google ont annoncé le lancement prochain d’autres outils musicaux basés sur l’IA. Ces outils pourraient simplifier et révolutionner le processus de création de chansons. Ces outils promettent de transformer les idées et les inspirations en musique concrète, ouvrant la porte à de nouvelles possibilités créatives. Par exemple, un utilisateur pourrait créer un riff de guitare simplement en le fredonnant, ou prendre un morceau pop en cours de travail et lui donner une touche reggaeton.

Les artistes impliqués dans Dream Track ont exprimé diverses réactions. Charli XCX, par exemple, a partagé ses réserves quant à l’impact de l’IA sur l’industrie musicale, tout en reconnaissant les opportunités créatives qu’elle offre. Demi Lovato, quant à elle, considère cette expérience comme une extension naturelle de sa démarche artistique. Elle consiste à repousser constamment les limites de la créativité. Ces réactions mixtes reflètent la complexité et les multiples facettes de l’intégration de l’IA dans la musique.

Les implications de cette nouvelle IA YouTube ne sont pas seulement artistiques mais aussi légales et éthiques. L’utilisation de clones de voix générés par l’IA soulève des questions concernant les droits d’auteur et l’authenticité artistique. Des entités telles que Universal Music Group ont déjà exprimé leurs préoccupations. Elles ont souligné la nécessité pour les services de streaming de soutenir les droits des artistes. De plus, elles ont appelé à décourager les violations potentielles liées à l’IA.