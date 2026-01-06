Ce robot vous prépare des cocktails génératifs sur-mesure

Le CES 2026 regorge de gadgets d’IA et beaucoup se ressemblent. Certains transcrivent, d’autres jouent. Mais Breakreal propose autre chose.

Beaucoup d’assistants IA promettent de simplifier le quotidien, mais leur utilité reste parfois difficile à percevoir sur le moment. Breakreal prend le contrepied avec le R1. Son robot “barman IA” apporte une réponse plus concrète — et franchement plus enivrante. D’ailleurs, c’est le seul appareil du salon capable de vous servir un verre.

Breakreal R1 : vos émotions transformées en boissons

La place centrale revient à la personnalisation. Le concept ? Vous ouvrez l’application dédiée, puis vous indiquez votre humeur. Vous précisez vos préférences en alcool. L’IA analyse cette demande et crée un cocktail sur mesure. Vous n’avez évidemment aucune recette à connaître. La commande vocale est d’ailleurs possible. C’est la machine qui opère la magie seule, et vous sert un mélange adapté.

C’est ce que l’on pourrait appeler de la mixologie générative. Vous pouvez demander un Old Fashioned classique ou laisser l’IA improviser parce que vous êtes « ravi d’être au CES ». Sachez que la machine gère la préparation physique. Le système reçoit la recette et active les pompes.

De ce fait, l’utilisateur passe de l’envie à la dégustation sans effort. Toutefois, le R1 possède des limites techniques. Il ne peut traiter simultanément que 8 ingrédients. Sirops, alcools, sodas ou jus : il faudra choisir ce que vous chargez. Si vos goûts changent trop souvent, la logistique deviendra un véritable casse-tête.

Une exécution technique qui interroge

Le modèle sait-il vraiment remplacer un barman ? La démonstration au CES laisse planer le doute. La préparation prend entre 20 et 40 secondes. C’est relativement lent pour un automate. De plus, lors de la présentation, une fuite a été observée au niveau du bras de la machine. Le liquide sortait mal.

Grâce à Breakreal, l’idée de boire un cocktail généré par IA devient réelle, mais l’expérience manque de finitions. Le goût reste un mystère. Le système produit « quelque chose », mais la qualité du mélange génératif reste à prouver.

Votre cuisine ne deviendra pas un bar professionnel tout de suite. L’appareil coûte cher. Comptez 1 099 $ en prévente et jusqu’à 1 299$ prix public.

Évidemment, Breakreal ne vise pas le grand public modeste. L’outil reste un gadget de luxe pour passionnés de tech. Mais son positionnement interpelle. On se demande si l’IA doit vraiment s’immiscer partout, même dans nos verres.

Et que se passe-t-il si la machine « hallucine » une recette imbuvable avec des spiritueux coûteux ? À ce prix-là, aller dans un vrai bar reste sans doute plus convivial et moins risqué. Les barmans humains ont encore de beaux jours devant eux.

