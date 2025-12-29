CELESTE déploie sa solution B2B digitale

CELESTE révolutionne le marché télécom B2B avec une plateforme e-commerce inédite. Commandes digitalisées, catalogue complet et autonomie renforcée pour les entreprises.

CELESTE, opérateur fibre et cloud bien connu des entreprises françaises, franchit un cap historique. L’entreprise lance la première plateforme e-commerce B2B unifiée du secteur télécom en France. Avec ce nouvel outil, accessible 24h/24 et 7j/7, les professionnels peuvent désormais commander des prestations en connectivité, cloud ou cybersécurité en quelques clics. Cela sans passer par le circuit commercial habituel. Une avancée qui transforme radicalement l’expérience d’achat.

Le digital au cœur des attentes B2B

Le timing de CELESTE n’a rien d’un hasard. Le marché évolue rapidement vers l’autonomie digitale. Selon Gartner, plus de 80 % des échanges B2B passeront par des canaux numériques d’ici fin 2025, tandis que McKinsey indique que 97 % des acheteurs B2B préfèrent les parcours en libre-service. CELESTE anticipe cette tendance avec une plateforme conçue pour simplifier les démarches : consultation des tarifs, vérification d’éligibilité et validation de commande se font désormais sans intermédiaire, à toute heure.

« Cette plateforme répond à un besoin exprimé par nos clients et partenaires : pouvoir commander ce dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin, avec la simplicité d’un achat en ligne classique », explique Nicolas Aubé, CEO de CELESTE.

Un outil conçu pour tous les profils

La plateforme ne se limite pas aux grandes entreprises. Les collectivités territoriales, déjà utilisatrices des offres de téléphonie mobile de CELESTE, peuvent désormais étendre leurs usages. Quant aux partenaires-distributeurs, ils bénéficient d’un gain d’efficacité notable : traitement de plusieurs dossiers en parallèle, réponses en temps réel, même le week-end.

Les prospects, eux, peuvent accéder à l’offre CELESTE sans engagement, avec un paiement simplifié par carte, virement ou prélèvement. L’objectif est clair : offrir une expérience fluide, sécurisée et personnalisée. Les clients accèdent à leurs tarifs négociés via un espace personnel. Une fois la commande validée, les équipes techniques prennent le relais afin d’assurer un suivi sur mesure.

Un levier stratégique pour renforcer la distribution

Cette digitalisation ne vient pas remplacer les équipes commerciales, mais les compléter. Elle permet à CELESTE d’élargir son champ d’action et de renforcer la relation client. Le modèle hybride, entre autonomie et accompagnement humain, séduit autant les PME que les grands comptes.

Pour CELESTE, cette plateforme marque une nouvelle étape dans son ambition : simplifier l’accès à des services critiques et de rester fidèle à une exigence de qualité et de proximité. Une initiative qui pourrait bien redéfinir les standards du B2B dans les télécoms.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.