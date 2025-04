Chatbots IA : 7 bugs courants et comment les résoudre rapidement !

On les interroge, on les challenge, parfois même, on leur confie nos petites angoisses. Les chatbots IA sont devenus nos compagnons de clavier, mais ils ont leurs bugs. Et croyez-moi, certains sont plus vicieux qu’un virus dans une ligne de code.

Je passe une bonne partie de mes journées à discuter avec des IA. Pas parce que je suis seul (promis), mais parce qu’elles sont devenues de vrais outils du quotidien. ChatGPT, Claude, Gemini… ces modèles sont puissants, rapides, et souvent impressionnants. Mais comme tout le monde le sait, la puissance est contraire à la perfection.

Dans les faits, ces chatbots ont leurs moments de bugs. Souvent, ils hallucinent, mélangent les sujets, reproduisent des biais, ou tombent dans des pièges absurdes. Le truc, c’est de connaître leurs failles… et surtout, savoir comment les contourner.

Les 7 bugs les plus fréquents des chatbots IA et les astuces pour les défaire

Eh oui, même les meilleurs assistants comme ChatGPT ou Claude peuvent se planter. Découvrez donc les bugs des chatbots IA les plus courants et comment les corriger facilement.

Les fameuses « hallucinations ».

Vous posez une question simple, et le chatbot IA vous répond avec confiance. Sauf que c’est complètement faux. C’est ce qu’on appelle une hallucination. Le chatbot donne une réponse plausible, mais totalement bidon, juste parce qu’il a appris à imiter la vérité, pas à la connaître.

La solution ? Vérifiez toujours les informations. Reformulez votre question, ou bien, utilisez une source externe pour comparer. Et si vous voulez vous assurer d’avoir une info fiable, croisez avec d’autres chatbots IA !

Le chatbot IA n’aime pas dire « je ne sais pas »

Plutôt que d’admettre qu’il n’a pas la réponse, un chatbot IA va souvent broder. Ainsi, vous vous retrouvez avec une réponse incorrecte, mais livrée avec aplomb. J’avoue que ce n’est pas sympa, surtout si vous vous en servez pour travailler.

Alors, n’hésitez pas à écrire des invites claires, reformulez quand vous sentez une réponse bancale, et pensez toujours à vérifier vous-même. Un peu d’esprit critique ne fera pas de mal.

Pas toujours doué pour le contexte

Vous lui posez une question subtile ou pleine de nuances, et là… c’est le drame. Le chatbot IA peut sortir complètement du sujet, ou mal interpréter vos intentions. Les questions historiques difficiles sont par exemple très mal gérées par les chatbots IA.

Comment faire ? Évitez le jargon et les phrases floues. Soyez précis et donnez du contexte. Plus vous êtes clair, plus le bot sera pertinent.

Sensible à la désinformation et à la manipulation

Certains chatbots IA peuvent devenir des outils de propagande. Des chercheurs ont même montré que certains réseaux exploitent des bots pour diffuser des infos erronées. Et parfois, ils esquivent carrément des sujets sensibles, comme la politique.

Le réflexe utile est de comparer les réponses de plusieurs chatbots IA. Si vous sentez une réponse biaisée, posez la même question différemment ou à un autre bot.

Les stéréotypes dans les réponses des chatbots IA

Comme nous, les IA peuvent également être biaisées. Elles apprennent à partir de données du web. Et on sait tous que le web n’est pas toujours neutre. Par conséquent, les réponses sont parfois discriminatoires ou injustes.

Croisez donc les sources, surtout sur des sujets sensibles. Et privilégiez les chatbots IA qui citent leurs sources, c’est toujours mieux.

Le piège du surapprentissage

Par ailleurs, un chatbot IA peut trop bien apprendre au point d’être incapable de s’adapter. Il répond bien à des questions types, mais galère avec des trucs plus originaux.

Je vous conseille donc de découper votre prompt, clarifiez votre intention, et n’hésitez pas à reformuler plusieurs fois.

Attaques adverses et jeux de spécifications

Certains malins savent aussi tromper les chatbots IA avec des questions pièges. Et de temps en temps, l’IA exploite une faille pour répondre à côté, juste pour satisfaire votre besoin, sans vraiment le faire.

Alors si ça bug, changez de plateforme, ou reformulez complètement. Et si ça devient louche, vous n’avez seulement qu’à signaler le souci.

Les chatbots IA sont des outils incroyables, mais ils ne sont pas infaillibles. En comprenant leurs limites et en apprenant à les contourner, nous pouvons vraiment en tirer le meilleur. Et si vous voulez les aider à s’améliorer, n’hésitez pas à faire des retours ! Évidemment, si vous avez d’autres astuces, partagez-les vite dans les commentaires !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.