ChatGPT, quels métiers inventera-t-on en 2025 ?

Bienvenue dans l’année 2025, où les robots nous servent notre café et où les IA écrivent des textes. Alors, qu’est-ce qui nous attend dans un futur pas si lointain ? Quels métiers allons-nous exercer dans ce monde digitalisé, écoresponsable et ultra-connecté ?

En 2025, les métiers qu’on connaît aujourd’hui auront peut-être disparus. Ils seront remplacés par des professions plutôt futuristes. Mais comment savoir à quoi nous pourrons bien s’attendre dans un monde où l’IA devient presque aussi intelligente que nous (voire plus) ? Pour le découvrir, j’ai fait appel à mon complice numérique, ChatGPT, pour imaginer ensemble ces jobs du futur.

Les métiers de 2025 selon ChatGPT

L’autre jour, je me suis posé cette question. À quoi pourraient ressembler les métiers du futur, genre ceux qu’on verra en 2025 ? J’ai donc fait appel à un allié de taille, et qui, entre nous, ne dort jamais, ChatGPT. Voici ses réponses :

Les gardiens de l’éthique numérique

La première idée sortie du cerveau virtuel de ChatGPT, ce sont les spécialistes en éthique de l’IA. Et franchement, je trouve que ça a totalement du sens. Plus l’IA s’immisce dans nos vies, plus nous aurons besoin de pros pour surveiller si tout cela respecte nos valeurs humaines.

ChatGPT m’a expliqué que « ces experts seraient comme les arbitres du monde numérique ». Leur rôle serait donc d’empêcher les algorithmes de discriminer ou de prendre des décisions injustes.

Consultants en télétravail ou les coachs du bureau à domicile

Ensuite, ChatGPT m’a soufflé une idée qui m’a presque donné envie de refaire mon propre bureau. Il s’agit « des consultants en télétravail ». Avec la montée en flèche du télétravail depuis la pandémie, nous avons tous bricolé nos espaces à la va-vite. Mais soyons honnêtes, combien d’entre nous bossent encore à moitié affalés sur le canapé ?

Ainsi, d’après ChatGPT, « ces pros du futur seront là pour transformer nos coins bureaux en espaces ergonomiques et performants ». Ils pourront vous conseiller sur le meilleur équipement tech, vous aider à optimiser votre connexion internet (enfin !) et même vous donner des astuces pour maximiser votre concentration.

Ingénieurs en géo-ingénierie climatique

Quand j’ai demandé à ChatGPT de m’en dire plus sur les métiers liés à l’environnement, le chatbot m’a parlé des ingénieurs en géo-ingénierie climatique. Ces professionnels auront pour mission de « développer des technologies capables de modifier intentionnellement le climat pour contrer le réchauffement global ».

ChatGPT m’a donné un exemple, notamment, refléter une partie des rayons du soleil pour refroidir la Terre ou capturer massivement le CO₂ de l’atmosphère.

ChatGPT qui stimule notre imagination

Ce que j’ai trouvé génial en discutant avec ChatGPT, c’est à quel point cette IA peut stimuler l’imagination. En quelques minutes, elle m’a aussi parlé d’autres métiers auxquels je n’aurais jamais pensé comme les formateurs en réalité virtuelle, urbanistes pour villes spatiales ou encore spécialistes en robotique personnelle.

Mais, à la fin, il ne faut pas oublier que ChatGPT reste une IA. Ses idées sont basées sur des tendances et des données qu’elle a analysées, mais ce ne sont que des hypothèses. Ces métiers verront-ils réellement le jour ? Impossible de le savoir avec certitude.

Moi, je crois que ce qui fait la force de ces prédictions, ce n’est pas leur précision, mais leur capacité à nous pousser à réfléchir, à rêver, et même à agir.

Si nous osons innover et relever les défis qui nous attendent, peut-être que ces métiers deviendront une réalité, et qui sait, peut-être que l’un d’entre vous inventera celui dont on n’a même pas encore parlé.

Et vous ? Avez des idées de futur métier en 2025, n’hésitez pas à en parler dans les commentaires !

