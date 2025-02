ChatGPT peut maintenant écrire des histoires érotiques ! Voici comment faire

OpenAI lève une partie de la censure, autorisant ChatGPT à générer certains contenus érotiques dans des contextes strictement encadrés.

ChatGPT peut désormais plonger dans des univers plus osés, en créant des histoires érotiques ou gores. C’est ce que sous-entend une annonce audacieuse d’OpenAI, le 12 février 2025. C’est comme si l’IA avait reçu une petite dose d’audace contrôlée. Dans son fameux « Model Spec », la société a assoupli certaines restrictions sur les contenus NSFW. Toutefois, tout ce qui touche aux mineurs reste absolument interdit, et c’est non négociable.

OpenAI mijote cette évolution depuis mai 2024. Encadrer avec responsabilité la génération de contenus NSFW via l’API et ChatGPT, en tenant compte de l’âge des utilisateurs. L’entreprise veut offrir plus de liberté d’expression pour explorer et débattre, sans censure arbitraire. L’entreprise veut que ses IA restent neutres, capables d’aborder différents points de vue, même ceux qui peuvent choquer… tout en respectant des limites claires. Parce que oui, même une IA doit savoir dire stop !

Mais ce virage survient dans un climat où la question de la censure fait grincer des dents. Elon Musk, balance régulièrement des piques contre ces restrictions qu’il juge trop étouffantes. Selon lui, les IA actuelles sont devenues trop « woke ». Un mot qu’il adore utiliser pour critiquer ce qu’il considère comme une politesse exagérée. En réponse, le propriétaire de SpaceX propose Grok, un modèle présenté comme débridé et conçu pour fournir des réponses volontairement provocantes.

Trois catégories de contenus sous surveillance

Le nouveau cadre d’OpenAI définit clairement les limites de génération de l’IA et établit trois niveaux de restriction. En rouge vif, on trouve les contenus strictement interdits qui touchent toute représentation sexuelle impliquant des mineurs. Pas question de transiger là-dessus. Cependant, l’IA peut évoquer le sujet dans un contexte éducatif, mais sans aucun détail explicite. Soit le strict minimum pour informer sans choquer.

En orange, les contenus restreints rassemblent tout ce qui pourrait être dangereux ou sensible. Cela peut s’agir de recettes explosives, fabrication de drogues ou encore données personnelles. Là encore, ChatGPT fait preuve d’une prudence exemplaire et garde ces informations bien verrouillées.

Enfin, en jaune, on retrouve les contenus sensibles, où l’IA montre sa capacité à naviguer avec subtilité. ChatGPT peut générer des histoires érotiques et gores, mais uniquement si cela sert un but précis. À savoir, discussion éducative, analyse médicale ou exploration historique. Et bien sûr, lorsque ces contenus découlent d’une transformation créative du texte fourni par l’utilisateur.

Contenus érotiques, l’impératif d’un mode adulte sur ChatGPT

ChatGPT a longtemps joué les gardiens rigides en filtrant tout ce qui touchait de près ou de loin les contenus érotiques. Un choix paternaliste qui a rapidement suscité la critique. En effet, entre les scènes de crime, certaines actualités sensibles ou même des documents juridiques abordant violence et sexualité, le filet était parfois trop serré.

Cependant, devant une demande grandissante depuis mai 2024, OpenAI semble prête à revoir sa copie. L’idée est d’introduire un mode adulte, permettant d’explorer l’érotisme et le gore dans un cadre approprié. Mais attention, pas question de laisser carte blanche. Les deepfakes sexuels et autres abus restent strictement bannis, même dans cette version plus permissive.

Visiblement, les premiers tests sont encourageants. Sur Reddit, certains utilisateurs ont déjà pu expérimenter ces nouveaux paramètres. Ils rapportent un assouplissement notable des filtres, avec la possibilité de produire des scénarios explicites sans déclencher d’avertissements automatiques.

