ChatGPT peut prendre la voix du père Noël ! Voici comment tester

Le jeudi 12 décembre, OpenAI a sorti le grand jeu pour les fêtes. Vous pouvez maintenant discuter avec une version virtuelle du père Noël à travers le mode vocal de ChatGPT.

Pourquoi attendre la nuit du 24 décembre quand le père Noël peut venir à vous… depuis votre smartphone ou ordinateur ? OpenAI vous invite à plonger dans l’ambiance des fêtes avec son mode vocal avancé.

En cette période de fêtes, donnez vie au personnage mythique qu’est le père Noël

Histoire de pimenter vos fêtes de fin d’année, OpenAI a intégré la voix et la personnalité du père Noël comme option prédéfinie dans le mode vocal avancé de ChatGPT.

Pour discuter avec lui, il suffit d’appuyer sur l’icône en forme de flocon de neige près de la barre d’invite. Quoique, vous pouvez aussi passer par les paramètres vocaux.

Cette fonctionnalité restera active jusqu’au début janvier 2025 partout dans le monde. Que vous utilisiez l’application mobile (iOS ou Android), le site chatgpt.com ou les versions desktop sur Windows et MacOS, vous pouvez en profiter.

Il faut juste noter que les conversations avec le père Noël sont aussi éphémères qu’un flocon. Elles ne seront pas enregistrées, un choix délibéré par OpenAI pour maintenir une expérience festive et sans conséquence.

Si vos enfants discutent avec lui, ils devront répéter leurs souhaits à chaque échange.

Cerise sur le gâteau, OpenAI a offert un petit cadeau à ses utilisateurs : une réinitialisation des limites d’utilisation du mode vocal avancé. Vous pourrez ainsi profiter pleinement de cette nouveauté festive, même si vous avez atteint le quota.

Pour info : cela a été annoncé lors de l’événement marketing « 12 jours d’OpenAI ».

La surprise bonus d’OpenAI

OpenAI a commencé à déployer une autre nouveauté attendue : le partage de vidéo et d’écran dans le mode vocal avancé de ChatGPT. Annoncées dès le lancement de GPT-4o en mai, ces fonctionnalités permettent enfin de montrer votre environnement ou des contenus directement, sans avoir à les décrire ni à télécharger des fichiers.

Pour en profiter, rien de plus simple : cliquez sur l’icône vocale, puis choisissez le bouton vidéo ou l’option de partage d’écran dans le menu. Une mise à jour idéale pour passer en mode visio et partager l’esprit de Noël en direct !

Les abonnés Plus et Pro de nombreux pays peuvent déjà profiter de cette nouveauté via l’application mobile. Certaines régions européennes, notamment l’UE, devront en revanche patienter encore un peu.

Quant aux entreprises et au secteur éducatif, ces fonctionnalités arriveront courant janvier.

Alors, prêts à plonger dans cette expérience festive et futuriste avec le père Noël ? Dites-nous en commentaire si vous allez l’essayer ou si vous préférez écrire vos lettres à l’ancienne, avec du papier et une bonne dose de magie.

L’un comme l’autre, qu’importe votre choix, vos enfants seront émerveillés. Très bonnes fêtes de fin d’années à vous !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.