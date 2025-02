ChatGPT au SuperBowl : découvrez l’incroyable pub d’OpenAI à 14 millions $ !

Le SuperBowl n’est pas qu’un affrontement sportif, c’est aussi l’événement publicitaire le plus convoité de l’année. Cette fois, un nouvel acteur s’est invité à la fête et devinez qui ? OpenAI. Avec une publicité à 14 millions de dollars, l’entreprise derrière ChatGPT veut s’imposer comme un pilier du futur technologique.

OpenAI vient de faire son entrée dans l’arène des géants du marketing avec une publicité diffusée lors du SuperBowl. Ce spot, mêlant art et technologie, ne se contente pas de vanter les mérites de ChatGPT. Il s’inscrit dans une vision plus large de l’évolution humaine. En retraçant les grandes innovations, du feu à l’exploration spatiale, OpenAI place son IA aux côtés des découvertes qui ont changé le monde.

Avec un investissement de 14 millions de dollars pour ce coup de projecteur, OpenAI ne cache pas ses ambitions. Et c’est de faire de l’IA un outil incontournable du quotidien et convaincre un public bien plus large que les amateurs de tech et les chercheurs.

ChatGPT et son entrée fracassante sur la plus grande scène publicitaire

Le SuperBowl, ce n’est pas juste du football et un concert de mi-temps survolté. C’est aussi le terrain de jeu ultime pour les marques, prêtes à dépenser des millions pour captiver une audience de plus de 100 millions de spectateurs. Et cette année, l’entreprise derrière ChatGPT a investi 14 millions de dollars pour diffuser un spot publicitaire de 60 secondes.

La vidéo adopte un style visuel unique inspiré du pointillisme. Des milliers de petits points s’assemblent donc pour former des images iconiques du progrès humain. On passe ainsi des premières étincelles du feu à la roue, puis au séquençage de l’ADN et à l’exploration spatiale.

Et bien sûr, la publicité se termine sur ChatGPT. En mettant en avant ses applications concrètes, comme la rédaction de plans d’affaires ou l’apprentissage des langues.

Alors, OpenAI veut montrer l’IA comme une nouvelle avancée majeure de l’humanité, sans pour autant parler de superintelligence ou d’AGI. L’entreprise veut s’adresser au grand public, et rendre l’IA accessible à tous.

OpenAI joue la carte de la créativité humaine

J’ai également remarqué un détail intéressant. Si l’outil de conversion texte-en-vidéo Sora d’OpenAI a été utilisé pour tester des idées, aucun contenu généré par IA ne figure dans la version finale de la publicité. Tout a donc été animé par des artistes humains. Une manière habile de rappeler que l’IA n’est pas là pour remplacer les créateurs, mais pour les aider à repousser les limites de leur imagination.

Vous vous demandez peut-être, mais pourquoi maintenant ? OpenAI voit ce SuperBowl comme un tournant pour l’IA. Avec une valorisation visée à 300 milliards de dollars et une prévision de revenus de 11,6 milliards cette année, l’entreprise veut donc solidifier son image auprès du grand public.

Par contre, la pression est énorme. Vous vous souvenez de l’échec récent de Google avec sa pub IA pour les Jeux olympiques, retirée après un bad buzz ? Cela montre que l’authenticité est essentielle. OpenAI a donc misé sur un message simple, inspirant, et surtout humain.

Que pensez-vous de cette pub à 14 millions de dollars ? Une belle mise en avant de l’IA ou un coup de com’ sans réel impact ? Débattons-en en commentaires !

