Coca-Cola surprend avec une publicité festive sans Père Noël

Coca-Cola a décidé de moderniser sa publicité emblématique « Les vacances arrivent », mais avec un virage inattendu.

Pour la saison des fêtes 2024, la marque s’est appuyée sur l’intelligence artificielle pour produire une version revisitée de sa célèbre publicité britannique de 1995. Entièrement générée par une IA, cette nouvelle version semble diviser les spectateurs.

La vidéo, d’une durée de 16 secondes, met en scène le fameux camion Coca-Cola traversant des paysages enneigés. On y voit également la main du Père Noël distribuant des bouteilles de Coca-Cola Zero Sugar. Mais cette fois, son visage est absent. Coca-Cola n’a pas précisé si cette omission était volontaire ou si les rendus IA du Père Noël étaient jugés trop perturbants.

L’objectif : moderniser l’esprit des fêtes

Javier Meza, directeur marketing européen de Coca-Cola, explique que la marque cherchait à actualiser son image festive. « Notre objectif était de faire entrer les fêtes de fin d’année dans le présent. Nous avons exploré l’IA comme solution à ce défi », a-t-il confié. Malgré la nostalgie liée à l’original, Coca-Cola estime que cette nouvelle version est parfaitement adaptée aux attentes contemporaines.

La publicité a été conçue avec Real Magic AI, un modèle développé en partenariat avec Bain & Company et OpenAI. Cette technologie combine les capacités de DALL-E et GPT-4, tout en s’inspirant de 138 ans d’archives visuelles de Coca-Cola. Une première version de cet outil avait été dévoilée en 2023 lors de la campagne Create Real Magic, qui invitait des artistes numériques à créer des œuvres publicitaires innovantes.

Un accueil mitigé

Avant la diffusion publique, Coca-Cola a testé cette publicité auprès de panels de consommateurs. Selon Meza, les retours étaient largement positifs. Pourtant, l’absence du Père Noël et l’ambiance plus technologique suscitent des critiques. Certains y voient une perte de la chaleur et de la magie qui faisaient le succès de l’original.

Si l’intelligence artificielle offre des possibilités créatives fascinantes, elle ne fait pas toujours l’unanimité. Cette campagne soulève une question essentielle : certaines traditions devraient-elles rester épargnées ? Pour Coca-Cola, la réponse est claire : il s’agit d’évoluer avec son temps, quitte à perturber un peu les habitudes.

Avec cette publicité audacieuse, Coca-Cola confirme sa volonté de mêler innovation et tradition. Reste à savoir si cette nouvelle approche parviendra à séduire les fans de la première heure.

