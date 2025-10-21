iPhone désactiver 5G est souvent une recherche technique, mais aujourd’hui, nous allons plutôt parler d’une fonctionnalité qui change vraiment la donne : les sous-titres automatiques sur Zoom. En allant plus loin, grâce à des outils innovants comme Submagic, la création et la diffusion de contenu deviennent accessibles à tous, même lors de visioconférences internationales.

L’univers numérique évolue vite, et Zoom en est la preuve. Activer les sous-titres automatiques peut transformer une réunion classique en une expérience inclusive. Que vous utilisiez un smartphone ou un ordinateur, comprendre comment mettre en place cette option est essentiel. Avec Zoom, même les discussions les plus techniques deviennent accessibles à tous.

Pourquoi faut-il activer les sous-titres sur Zoom ?

Zoom est reconnu pour la qualité de son flux vidéo et la stabilité de son audio, mais même la meilleure connectivité peut connaître ses limites. Un bruit de fond, une prononciation difficile, ou encore un micro de mauvaise qualité peuvent rapidement transformer une réunion professionnelle en devinette sonore. C’est précisément là que les sous-titres automatiques entrent en scène.

L’activation des sous-titres sur Zoom permet de renforcer l’accessibilité. Les participants malentendants, ceux qui travaillent dans des environnements bruyants ou encore les personnes dont la langue maternelle diffère de celle utilisée dans la réunion peuvent mieux suivre la conversation. À À préciser que ce n’est plus une option “gadget”, mais un vrai atout pour les échanges professionnels.

Un autre avantage, les sous-titres créent une archive implicite. Ainsi, si vous devez revenir sur un point technique ou vérifier une donnée échangée, disposer de ce support écrit vous aide à gagner en efficacité. Enfin, sur le plan pédagogique, les sous-titres sont idéaux pour les formations en ligne puisqu’ils permettent à chacun d’assimiler plus facilement les termes techniques et les concepts abordés. En clair, un petit clic pour les activer, un grand pas pour la productivité collective.

La procédure est simple, mais demande un minimum de rigueur technique.

Que vous soyez en train de configurer Zoom sur votre ordinateur ou votre smartphone, comprendre les conditions et les étapes est essentiel. Ce n’est pas particulièrement compliqué, mais il faut respecter certains prérequis avant de lancer la transcription en direct.

Condition préalable

La première règle est de connaître la norme concernant la version de Zoom.

Ainsi, si vous utilisez un appareil client antérieur à la version 5.9.0, oubliez les sous-titres automatiques. En effet, il vous sera impossible de les voir apparaître, même si l’hôte les active. À partir de la version 5.9.0 et ultérieures, tout devient possible, il suffit que l’hôte active la fonction de transcription en direct et que vous disposiez vous-même de cette mise à jour.

Deuxième règle, plus simple mais tout aussi indispensable : avoir un compte Zoom. La création est gratuite, ne demandant qu’une adresse e-mail valide et quelques clics. Une fois connecté, vous avez accès aux paramètres de réunion qui vous permettront d’activer (ou pas) cette fonctionnalité.

Activation des sous-titres

Pour activer les sous-titres automatiques, il faut vous rendre au niveau de votre portail Zoom.

Dans les paramètres, il est nécessaire de chercher la section dédiée à Réunion puis l’onglet En réunion (avancé). Là, vous trouverez l’option “Sous-titres” et “Transcription en direct”. Une fois ces cases activées, Zoom vous propose d’afficher automatiquement les sous-titres lors de vos réunions.

Pendant la réunion, si vous êtes l’hôte, vous aurez à cliquer sur l’icône Sous-titres en bas de votre écran. Ainsi, vous pouvez choisir d’activer la transcription en direct pour l’ensemble des participants. Chaque utilisateur a ensuite la possibilité d’afficher ou non ces sous-titres en cliquant sur l’option correspondante. Simple, mais efficace. Cette activation fonctionne aussi bien sur desktop que sur mobile, ce qui garantit une accessibilité universelle.

