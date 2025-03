Descript : votre mini studio à portée de clics !

On aime Montage audio et vidéo fluide

Outils avancés On aime moins Langues restreintes

Fonctionnalités complexes

Bien plus qu’un simple logiciel de sous-titrage professionnel, Descript est un outil complet de montage audio et vidéo.

En effet, il permet non seulement de générer des sous-titres automatiques, mais aussi de modifier des documents textuels. De plus, son IA vous permet même de cloner des voix et proposer une correction automatique en cas d’erreurs.

Mais son plus grand atout reste son interface. Ainsi, vous y trouverez une interface particulièrement intuitive qui facilite grandement le montage vidéo par édition textuelle. Descript est très apprécié des podcasteurs et des vidéastes qui souhaitent réaliser rapidement et efficacement leurs projets.

Caractéristiques techniques