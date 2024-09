Concours Runway GEN48 : top 10 des meilleurs court-métrages créés avec l’IA !

Le concours Runway GEN48 bouleverse, évidemment, l’industrie du cinéma ! En seulement 48 heures, les réalisateurs créent des courts-métrages en s’appuyant sur l’intelligence artificielle. C’est d’ailleurs incroyable de voir à quelle vitesse l’IA transforme des idées en films.

Runway AI, en termes simples, rend la création vidéo accessible à tous. Il permet, en fait, d’éditer des vidéos avec des outils de machine learning performants.

Quel que soit votre niveau, vous pouvez transformer une simple idée en un projet visuel captivant. Tout comme un professionnel.

Le logiciel propose des fonctions telles que le masquage et la correction des couleurs. Néanmoins, sa vraie force réside dans sa capacité à supprimer automatiquement des objets, ce qui rend le montage plus fluide.

Autrement, l’outil offre une large palette de fonctionnalités IA, incluant un générateur d’images et un effaceur d’objets pour vidéos. Alors, le montage devient rapide, précis et innovant. Il s’agit d’un véritable atout pour les créateurs en quête de liberté artistique.

GEN48 : une course contre la montre créative

Le concours GEN48, quant à lui, pousse les créateurs dans leurs derniers retranchements. En seulement 48 heures, chaque équipe doit produire un court-métrage de qualité. C’est, évidemment, un défi impressionnant.

Toutefois, les récompenses sont motivantes. Elles ont une chance de gagner 5 000 dollars et 1 000 000 de crédits Runway. Ces crédits valent environ 10 000 dollars. Il s’agit, alors, d’un concours où rapidité et créativité sont primordiales.

Au contraire des concours traditionnels, GEN48 met l’accent sur l’innovation à travers l’intelligence artificielle. Les équipes, parfois novices dans l’utilisation de ces outils, se révèlent particulièrement audacieuses.

Notons que ce n’est pas qu’une question de récompenses, mais aussi de montrer comment l’IA peut révolutionner le monde du cinéma.

Les 10 courts-métrages à ne surtout pas manquer

Chaque équipe a utilisé les fonctionnalités avancées de Runway AI pour donner vie à des histoires uniques, le tout en moins de 48 heures. Bien sûr, c’est important de voter et soutenir les créateurs.

Voici les 10 courts métrages très impressionnants :

« game_01-copy(2).ai » et « The Call »

« Knight School » et « Echoes in Limbo »

« NU YOU » et « 4 Minutes to Live »

« My Precious » et « Ashen Veils »

« Magic » et « The Scientist »

Le concours Runway GEN48, en définitive, nous rappelle qu’il ne s’agit pas uniquement de technologie… mais d’un mariage entre créativité et innovation, où l’IA ouvre des portes infinies.

Tout comme un artiste qui peint avec passion, chaque équipe a su insuffler son âme dans son projet. Les vidéos sont incroyablement réalistes. Alors, partagez avec nous en commentaire laquelle vous a le plus captivé !

