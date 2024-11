Data Insights | Oussama Elmerrahi (Warehouse Data Manager)

Dans cette interview exclusive, Oussama Elmerrahi partage ses expériences, conseils et points de vue sur les transformations récentes et les défis à venir, dévoilant comment la data façonne les opportunités et l’innovation de demain.

Pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs ?

Je suis Oussama Elmerrahi, Warehouse Data Manager chez Cargill. Mon rôle consiste à optimiser et automatiser les flux de données pour améliorer l’efficacité des entrepôts et des processus décisionnels grâce à des solutions cloud. J’ai conçu des pipelines de données évolutifs qui réduisent les coûts et augmentent la performance opérationnelle. En parallèle, je suis spécialiste en RPA (Robotic process automation) et mentor au Baltic Institute of Technology, où j’accompagne les futurs experts en automatisation. Mon expertise couvre la data science, l’ingénierie industrielle et le cloud computing, avec pour objectif de transformer les données en leviers stratégiques pour les entreprises.

Quelles sont les tendances émergentes dans le domaine de l’analyse des données en 2024, et comment ces tendances transforment-elles les stratégies et les opérations des entreprises ?

En 2024, les entreprises adoptent des technologies émergentes comme l’intelligence artificielle (IA) et le machine learning pour transformer leurs capacités d’analyse. Ces outils permettent de passer d’analyses descriptives à des prédictions avancées, en anticipant les besoins futurs tels que la maintenance prédictive ou la gestion proactive des stocks. Cela améliore l’efficacité, réduit les coûts et permet une prise de décision plus rapide et éclairée. Ainsi, la gouvernance des données est devenue cruciale. Les entreprises doivent gérer leurs informations de manière éthique et conforme, notamment avec des réglementations comme le RGPD. En adoptant des systèmes de gouvernance robustes, elles renforcent la sécurité des données et la confiance de leurs partenaires et clients, tout en garantissant une utilisation responsable des informations.

Comment les technologies émergentes, telles que l’intelligence artificielle (IA) et l’apprentissage automatique (machine learning), ont-elles un impact sur les capacités d’analyse des données et les possibilités d’innovation ?

L’IA et le machine learning ont complètement redéfini l’analyse des données. Aujourd’hui, les entreprises peuvent traiter des volumes massifs de données en quelques instants, ce qui leur permet de détecter des tendances cachées et d’agir de manière beaucoup plus rapide et proactive. Les informations ne sont plus de simples données accumulées, elles deviennent des leviers stratégiques que l’on peut exploiter en temps réel. Une innovation particulièrement intéressante, que je vois de plus en plus, est l’intégration des chatbots internes dans les entreprises. Cela permet de rendre les données accessibles à tous, simplement en posant des questions à un chatbot. Imaginez pouvoir demander directement à un outil : “Quels sont nos indicateurs de performance cette semaine ?” et recevoir instantanément une réponse claire, issue des dernières données disponibles. Cela change la manière dont les équipes interagissent avec leurs données, en rendant l’accès rapide et fluide, sans passer par des tableaux complexes.

Quels conseils donneriez-vous aux entreprises qui souhaitent exploiter pleinement le potentiel de leurs données et tirer parti de l’analyse des données pour prendre des décisions stratégiques informées ?

Si je devais donner un conseil aux entreprises souhaitant exploiter pleinement le potentiel de leurs données, je commencerais par leur dire : commencez par une vision claire. Trop souvent, les entreprises collectent des données sans savoir exactement où elles veulent aller. Le premier pas, c’est de définir des objectifs stratégiques clairs : que souhaitez-vous accomplir avec vos données ? Optimiser la chaîne logistique ? Améliorer l’expérience client ? C’est seulement avec cette vision que les données deviennent un véritable levier de transformation. Ensuite, ne vous perdez pas dans la complexité. L’analyse des données ne doit pas être un fardeau technique. Commencez par des petits projets, faciles à déployer, qui ont un impact rapide et mesurable. Utilisez des tableaux de bord interactifs et des visualisations accessibles pour que chacun dans l’entreprise puisse interagir avec les données. En démocratisant l’accès aux informations, vous faites de la donnée un langage commun à tous les niveaux de décision. Et surtout n’ayez pas peur de l’automatisation et de l’IA. Les technologies comme le machine learning et les algorithmes prédictifs ne sont pas réservés aux experts. Utilisez-les pour anticiper les tendances, repérer des opportunités cachées, et automatiser les tâches répétitives. En intégrant ces outils, vous transformez vos données en un partenaire stratégique qui vous permet non seulement de réagir, mais de devancer les besoins du marché. Le but est de faire des données un outil d’innovation constant, et non une simple ressource statique.

Quels sont les principaux défis auxquels sont confrontées les entreprises en matière de gestion et d’analyse des données, et quelles sont les meilleures pratiques pour les surmonter ?

Le premier grand défi est la qualité des données. Les entreprises collectent souvent de grandes quantités de données sans s’assurer qu’elles sont exactes ou cohérentes. Ce problème mine les analyses et conduit à des décisions erronées. Pour contrer cela, il est essentiel de mettre en place des processus rigoureux de nettoyage et de validation des données. Une gouvernance des données bien définie permet de garantir que ces informations sont fiables et prêtes à être exploitées. Un autre obstacle majeur est le volume de données. Face à l’explosion du Big Data, il devient difficile de traiter rapidement ces masses d’informations et d’en extraire des insights actionnables. La solution réside dans l’utilisation de technologies conçues pour gérer ces flux massifs, comme Hadoop, Apache Spark ou des solutions cloud. En automatisant certaines analyses et en s’appuyant sur l’intelligence artificielle, les entreprises peuvent identifier les tendances clés et prendre des décisions plus rapides et plus éclairées. Le troisième défi crucial est celui de la sécurité et de la confidentialité des données. Avec des réglementations de plus en plus strictes comme le RGPD, les entreprises doivent gérer les données sensibles de manière éthique et sécurisée. La mise en place de systèmes robustes de gouvernance et de chiffrement, accompagnée d’une sensibilisation continue des employés, permet de respecter les normes de conformité tout en protégeant la réputation de l’entreprise.

Quels sont les avantages et les limites des différentes plateformes et outils d’analyse des données, tels que les entrepôts de données, les data lakes ou les outils de visualisation des données ?

Les entrepôts de données (data warehouses) sont depuis longtemps des piliers de l’analyse des données. Ils sont optimisés pour stocker des données structurées et faciliter les analyses rapides. Le grand avantage des entrepôts est leur capacité à centraliser les informations provenant de différentes sources tout en garantissant une organisation cohérente des données. Pour des analyses financières, des rapports de performance, ou tout projet où la précision historique est essentielle, l’entrepôt de données est un allié précieux. Mais tout n’est pas parfait : la rigidité des entrepôts en fait une solution moins flexible quand il s’agit de gérer des données non structurées ou semi-structurées, comme les données issues des médias sociaux ou des capteurs IoT. En d’autres termes, pour des données plus diversifiées, leur limite est vite atteinte. C’est là que les data lakes entrent en scène. Les data lakes offrent une approche plus souple, en permettant de stocker des données brutes dans des formats variés (structurés, semi-structurés ou non structurés). Ils sont donc parfaits pour les entreprises qui souhaitent accumuler de grandes quantités de données issues de sources multiples sans avoir besoin de les structurer immédiatement. C’est un avantage énorme lorsque l’on parle de Big Data, car l’analyse peut être faite à la demande, lorsque les besoins se précisent. Toutefois, cette flexibilité est aussi un inconvénient : sans une bonne gouvernance des données, un data lake peut rapidement devenir un « data swamp » (marécage de données), où les informations sont difficiles à trouver et encore plus difficiles à exploiter. La gestion de la qualité des données est donc essentielle pour tirer le meilleur parti des data lakes. Enfin, il est impossible de parler d’analyse des données sans évoquer les outils de visualisation tels que Power BI, Tableau ou Looker. Ces outils sont des game changers lorsqu’il s’agit de transformer des chiffres bruts en insights visuels percutants. Leur force réside dans leur accessibilité : ils permettent aux équipes non techniques de comprendre des données complexes et de prendre des décisions rapides basées sur des visualisations claires et interactives. Cependant, leur limite est dans leur dépendance à la qualité des données et à la préparation en amont. Sans des données bien organisées et fiables, même les meilleurs visuels peuvent être trompeurs.

Quels sont les nouveaux rôles et compétences nécessaires pour réussir dans le domaine de l’analyse des données en 2024, et comment les professionnels de l’analyse se préparent-ils à ces évolutions ?

En 2024, je pense que réussir dans le domaine de l’analyse des données demande bien plus que des compétences techniques. Les entreprises recherchent des professionnels capables de relier la donnée aux décisions stratégiques. C’est là que le rôle du Data Strategist devient clé : savoir interpréter les données, oui, mais surtout les traduire en actions concrètes pour l’entreprise. Je vois ce rôle comme une évolution naturelle du Data Scientist, avec une plus grande emphase sur la vision business. Ensuite, les Data Engineers ont eux aussi évolué. Ce n’est plus suffisant de maîtriser les pipelines de données ; il faut aujourd’hui être à l’aise avec les infrastructures cloud et les technologies comme Kubernetes. Pour moi, cette montée en compétence est essentielle pour garantir que les systèmes de données puissent suivre le rythme de la croissance des entreprises et des volumes de données. Ainsi, l’aspect éthique devient un point central. Avec l’explosion des données et de l’intelligence artificielle, les entreprises doivent s’assurer qu’elles utilisent ces technologies de manière responsable. Le rôle d’Expert en éthique des données est indispensable pour garantir que les algorithmes sont non seulement conformes aux réglementations, mais aussi exempts de biais. Pour moi, c’est un rôle crucial à l’heure où la confiance des clients est primordiale.

Pour conclure, je dirais que le paysage évolue rapidement, et je pense que ceux qui sont prêts à apprendre, à collaborer entre les différents départements, et à prendre en compte les défis éthiques, auront un rôle décisif à jouer dans l’avenir de la transformation numérique. Merci encore pour cette opportunité de partager mes réflexions et d’échanger sur ces sujets passionnants.

