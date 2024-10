Des IA qui jugent d’autres IA ? Meta dévoile ses derniers modèles

Meta, toujours à la pointe de l’innovation, a dévoilé des IA destinées à évaluer leurs propres semblables. Parmi elles, le modèle « Self-Taught Evaluator » promet de révolutionner l’évaluation des systèmes d’IA.

Le vendredi 18 octobre, Meta a annoncé une série de modèles d’intelligence artificielle. Ces outils sont développés par la division de recherche de Meta, baptisée FAIR (Fundamental AI Research).

Ces nouveautés arrivent après un article de Meta publié en août, qui expliquait que leurs nouveaux modèles utiliseraient une technique appelée « chaîne de réflexion ».

Les IA de Meta jugent leurs semblables

En effet, d’après un rapport de l’Indian Express, Meta a créé de nouveaux modèles d’IA. Parmi ces nouveautés, le modèle « Self-Taught Evaluator » émerge comme une innovation majeure, similaire à celui d’OpenAI.

Ce modèle réduit considérablement l’intervention humaine en évaluant d’autres systèmes IA de manière autonome. Il génère ses propres données pour apprendre, sans qu’un humain ait besoin de fournir des étiquettes aux informations.

Cet outil offre différents résultats à partir de plusieurs systèmes d’IA. Ensuite une autre IA les analyse pour les améliorer. Les deux chercheurs de Meta responsables du projet expliquent que la capacité de l’IA à évaluer de manière fiable le travail d’autres IA ouvre la voie à la création d’agents autonomes.

Ces agents apprendront ensuite de leurs propres erreurs et s’amélioreront continuellement, permettant d’atteindre une précision inégalée. Selon de nombreux experts de l’industrie, ils pourront devenir des assistants numériques intelligents capables de résoudre diverses tâches sans intervention humaine.

« J’espère que, avec le développement de l’IA qui devient de plus en plus « super-humain », l’IA sera meilleure dans l’examen de son propre travail, encore meilleure que la moyenne humaine » affirme Jason Weston, un des chercheurs.

Je dois dire que les modèles d’IA capables de s’améliorer tout seuls remplaceront idéalement les méthodes coûteuses et inefficaces, comme l’apprentissage par renforcement. En plus, ce processus nécessite aujourd’hui l’intervention d’un expert humain pour donner des retours.

D’ailleurs, Meta affirme que ce modèle est très puissant et fonctionne mieux que ceux qui dépendent de données triées par des humains, comme GPT-4. Saviez-vous que les comptes qui suivent les jets privés d’Elon Musk restent actifs sur les plateformes de Meta ? Alors que celui de Taylor Swift n’en est pas capable et est suspendu ?

Bon à savoir

D’autres entreprises, notamment Google et Anthropic, ont aussi partagé des recherches sur le concept de RLAIF (apprentissage par renforcement avec feedback de l’IA). Mais Meta se distingue en rendant ses modèles accessibles au public.

En plus du « Self-taught Evaluator », Meta a aussi lancé plusieurs autres outils d’IA vendredi. Parmi les autres modèles présentés, le « Spirit LM » attire l’attention. Celui-ci est un programme open source qui sait comprendre et utiliser à la fois du texte et de la parole de façon plus fluide.

Il peut aussi apprendre de nouvelles fonctions, comme reconnaître des voix, transformer du texte en voix, ou encore classer différents types de sons. Meta en a créé deux versions. La première : “Spirit LM Base”, qui se concentre sur les sons de la voix. Et la deuxième : “Spirit LM”, qui détecte aussi le ton et les émotions dans les paroles.

Meta a aussi lancé plusieurs autres outils d’IA vendredi, dont le modèle Segment Anything Model 2, une MAJ pour le modèle d’identification d’images.

Ils ont même créé un outil qui accélère le temps de réponse des modèles de langage (LLM) et un ensemble de données pour aider à découvrir de nouveaux matériaux inorganiques.

Apparemment, Meta collabore également avec MSDE pour introduire l’IA, la réalité virtuelle (RV) et la réalité mixte (RM) dans les centres de formation professionnelle de plusieurs villes indiennes.

Ces nouvelles technologies apportent plusieurs améliorations et nouvelles fonctions. Je suppose que tous ces manœuvres n’ont qu’un seul but : conquérir la position de leader sur le marché. Vous êtes du même avis ?

