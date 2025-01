DORA : tout ce qu’il faut savoir sur le RGPD de la cybersécurité

Peut-être que la réglementation DORA vous est déjà apparue dans vos recherches. Vous vous demandez à qui elle s’applique, ce qu’elle vise à accomplir et quelles sont ses conséquences ? Aujourd’hui, nous nous penchons sur ces questions.

Depuis le 17 janvier 2025, DORA (Digital Operational Resilience Act) impose un cadre inédit pour protéger le secteur financier. À l’heure actuelle, les cyberattaques se multiplient et fragilisent des systèmes pourtant essentiels à nos vies.

Mais là encore, cette réglementation promet de mieux protéger les institutions et de prévenir des catastrophes numériques. Voici tout ce que vous devez savoir.

Laisse-moi vous rappeler que les cyberattaques ont explosé ces dernières années. Le pire, c’est qu’elles ciblent de plus en plus les institutions financières.

À l’heure actuelle, nos transactions, nos comptes et même nos épargnes reposent sur des systèmes numériques complexes. Cela simplifie nos vies, certes, mais malheureusement, cela nous expose à des risques majeurs.

« De la banque en ligne aux paiements mobiles, presque tous les aspects de notre vie financière reposent sur des systèmes numériques », rappelle Madeleine van der Hout, analyste au cabinet Forrester.

Et si ces systèmes sont attaqués ou tombent en panne ? Les conséquences pourraient être désastreuses.

C’est d’ailleurs pour cette raison que DORA existe. Et je pense qu’il pourrait changer les règles du jeu. Car ce cadre impose des règles strictes, des tests rigoureux et des standards communs.

Lorsque chaque institution renforce sa sécurité, le risque de propagation d’un incident diminue. Ensuite, cette réglementation encourage une meilleure gestion des crises. Ainsi, les dégâts peuvent être contenus rapidement et efficacement.

Cette fois, DORA cible presque toutes les entités du secteur financier. Citons, par exemple, les banques, les assurances, les courtiers et les gestionnaires de portefeuilles. À ce titre, les obligations sont nombreuses, mais nécessaires pour renforcer la sécurité collective.

The Digital Operational Resilience Act (DORA) is shaking up the financial world. ⚠️



This new EU law is forcing banks, insurers, and even their tech partners to rethink cyber security. Let's break it down…



A thread 🧵 pic.twitter.com/RMb2JWDhKM