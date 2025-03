e-Taste : ce petit appareil vous permet de sentir le goût des jeux vidéo !

Le secteur des jeux vidéo ne cesse d’évoluer. Grâce à cette nouvelle technologie, vous pourrez savourer des aliments de façon virtuelle, ouvrant la voie à des expériences immersives et inclusives en réalité virtuelle. Découvrez ici comment fonctionne e-Taste !

Imaginez un peu que vous êtes sur le point d’enfiler un casque de réalité virtuelle et vous vous retrouvez face à une appétissante coupe de glace. Grâce à vos contrôleurs de mouvement, vous prenez une généreuse cuillerée de cette glace à la vanille virtuelle. Bien que vous ne ressentez pas sa fraîcheur, un dispositif de dégustation à distance appliqué sur vos dents inférieures vous permet d’en percevoir la douceur familière.

e-Taste, l’appareil qui pourrait tout changer ?

Des chercheurs tentent depuis un certain temps de rendre la réalité virtuelle (RV) encore plus immersive et personnalisée. À titre d’exemple, en 2022, des experts de l’Université de Stockholm ont mis au point un olfactomètre.

De quoi s’agit-il ? C’est un dispositif qui permet aux utilisateurs de percevoir des odeurs en accord avec ce qu’ils voient dans un jeu grâce à un casque de RV.

Et ce n’est pas tout ! Accrochez-vous, car l’odorat n’est qu’un élément de l’expérience sensorielle. Imaginez que vous pouvez également transmettre un goût directement sur la langue ? C’est précisément ce qu’a accompli une équipe de l’Université d’État de l’Ohio avec e-Taste !

e-Taste est un système capable de reproduire les saveurs des aliments et des boissons. Ensuite, cet appareil peut les transmettre à distance à une autre personne, même à des centaines de kilomètres.

Le système e-Taste repose sur deux composants : un capteur et un récepteur. Le capteur est doté d’un patch spécial capable de détecter les molécules responsables des cinq saveurs fondamentales : sucré, salé, acide, amer et umami.

Dans leurs recherches, les scientifiques se sont particulièrement concentrés sur la détection du glucose et du glutamate, des composés clés du sucré et de l’umami.

Lors des tests, une personne en Californie a plongé un patch de dégustation dans une limonade. Ce capteur lui a permis de connaître la concentration de certains composés chimiques. Ensuite, il a transmis ces données électrochimiques à un laboratoire situé dans l’Ohio.

Le dispositif considéré comme le récepteur est placé sur la langue. Il est ensuite relié à une pompe diffusant des solutions liquides. Lorsqu’il est activé électriquement, le liquide traverse un gel spécifique, recréant une sensation gustative réaliste.

L’intensité et la nature du goût peuvent être modulées en ajustant le volume de liquide libéré. Lors des essais, les participants ont pu identifier différents niveaux d’acidité avec une précision de 70 %.

Selon les chercheurs, cette innovation ne se limite pas à l’amélioration des expériences immersives. Elle pourrait également favoriser l’accessibilité aux espaces virtuels pour les personnes souffrant de troubles du goût, notamment après une lésion cérébrale traumatique ou un Long Covid.

Avez-vous hâte d’utiliser cet appareil ? Vous pouvez partager votre avis dans les commentaires !

