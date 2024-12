Ils ont créé un casque VR pour les souris : voici ce qui s’est passé ensuite

Désormais, même les souris ont droit à leur propre casque VR. Et ce n’est pas une blague, mais une avancée scientifique fascinante. Vous imaginez ? Ces petits rongeurs peuvent plonger dans des mondes simulés, tout comme nous avec nos Oculus ou nos PlayStation VR ! Découvrez comment les MouseGoggles transforment les expériences en laboratoire et ouvrent de nouvelles perspectives pour la recherche.

Dans le monde de la recherche scientifique, la réalité virtuelle n’est plus réservée aux humains. Les MouseGoggles, une innovation sortie tout droit des laboratoires de l’Université Cornell, permettent aux rongeurs de plonger dans des environnements virtuels réalistes.

Conçues à partir de pièces détournées d’appareils électroniques, ces casques VR transforment la façon dont les souris interagissent avec leur environnement. Cela offre aussi aux chercheurs des outils inédits pour étudier le comportement animal et les fonctions cérébrales.

MouseGoggles offre aux souris une expérience VR plus réaliste. Je me souviens que les anciens systèmes nécessitaient d’enfermer les souris dans une sorte de cinéma panoramique avec des écrans qui ne couvraient même pas tout leur champ de vision.

Les rongeurs MouseGoggles sont donc placés sur un tapis roulant, leur tête fixée délicatement au casque. Les lunettes, composées de pièces détournées de montres intelligentes, affichent des stimuli visuels qui englobent leur vision de manière immersive.

