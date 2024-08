Économiser avec ChatGPT : le guide ultime en 2024

ChatGPT, l'IA d'OpenAI ne se limite pas seulement à la rédaction de texte, ou à la création d'images. Cet outil a des fonctionnalités cachées, que seuls les pro connaissent. Oui, il est tout à fait possible d'économiser avec ChatGPT. Mais comment ?

Depuis sa création en 2022, ChatGPT est devenu un véritable assistant numérique. L'IA ne se limite plus aux textes, mais dispose désormais d'une voix. Elle est capable de créer des plannings, proposer différentes formations, etc. Mais quelques spécialistes ont trouvé une utilité clé à cette IA. Elle peut vous aider dans vos finances. Comment économiser avec ChatGPT ? Les réponses dans ces quelques lignes.

Connaître les bonnes bases afin de mieux économiser avec ChatGPT

Vous n'allez pas demander des astuces pour limiter globalement vos budgets à l'IA. Cette approche sera utile à court terme. Si vous voulez économiser efficacement avec ChatGPT, vous devez vous focaliser sur les bonnes affaires.

Budgets repas, voyages, négociations, ou autres. Identifiez toutes les opportunités où vous pourrez alléger vos dépenses. L'IA ne pourra pas vous aider dans cette première étape. Par contre, elle sera votre meilleure alliée pour la suite. Comme quoi, l'intelligence humaine sera toujours au-dessus de l'IA.

Économiser avec ChatGPT : tout passe par une budgétisation détaillée

Cette stratégie est une référence, même avec la venue de l'IA. Il fallait prendre une feuille blanche, lister toutes les dépenses, les rentrées d'argent, ainsi que les imprévus. La démarche est si énergivore et épuisante sur le long terme.

Maintenant, c'est au tour de ChatGPT de prendre le relais. L'IA peut vous fournir un plan budgétaire détaillé, en se basant sur les données en votre possession. Par contre, il faut ajouter des informations précises dans vos prompts.

Voici un exemple de requête textuelle que vous pourrez utiliser : « Peux-tu me créer un budget mensuel ? J'ai un revenu de (…), des factures de (…), des courses de (…), des prêts de (…). Je veux aussi économiser (…) par mois. »

C'est l'approche la plus facile. Effectivement, vous pourrez aussi ajouter des spécificités dans votre requête. Si vous voulez que mieux économiser avec ChatGPT, voici un plan de prompt que vous pourrez appliquer :

Contexte

Ce que vous voulez que ChatGPT fasse (classer les dépenses, ou autres)

Comment voulez-vous que le résultat soit donné (feuille Excel, tableau, etc.) ?

Une fois que vous aurez votre plan de budgétisation détaillé, vous pourrez passer à la prochaine étape. Vous pourrez alors mettre de l'argent de côté pour un objectif spécifique. Oui, économiser avec ChatGPT, c'est aussi épargner avec les recommandations de l'IA.

Commencez par définir votre objectif. Un mariage, l'achat d'une voiture, étude, voyages, ou autres. Vous pourrez aussi fixer un délai pour que l'IA puisse calculer la somme à épargner. Mettez tous ces détails dans vos prompts, et laissez la magie opérer.

Après quelques analyses, ChatGPT peut vous donner un plan d'épargne détaillé. Mais ce n'est que le début. L'IA peut aussi vous suggérer des bons plans pour investir votre argent. Par contre, cette approche n'est pas destinée à tout le monde. Effectivement, un investissement comporte toujours un risque, même minime.

Mais l'IA ne va pas vous conduire à votre perte. Elle va vous suggérer des plans adaptés à votre objectif. Tout repose alors sur la pertinence de vos prompts.

Si ChatGPT n'arrive pas à vous satisfaire, vous pourrez lui demander de vous suggérer des applications, ainsi que des logiciels d'épargne. Dans la majorité des cas, ces outils sont gratuits, et disponibles sur les plateformes de téléchargement.

Un conseiller en investissement

Les actions boursières

Épargner, c'est bien. Mais certains ne sont pas des adeptes de cette pratique. Ces personnes préfèrent investir leurs gains. Oui, économiser avec ChatGPT, c'est aussi lui demander de trouver les opportunités d'investissement.

Les actions sont les références dans cette catégorie. Il suffit alors de demander à l'IA de fournir une liste des placements les plus fiables. ChatGPT se basera alors sur les variations du marché, ainsi que les autres facteurs clés. Elle prend aussi en compte les risques.

Voici un exemple de prompt que vous pourrez utiliser : « Je suis un nouvel investisseur avec (somme à investir). Je souhaite un portefeuille diversifié et des rendements élevés sur mes investissements. Quels sont les meilleurs (actions) dans lesquels investir en France ? »

Par contre, l'IA n'est pas toujours parfaite. Elle peut se tromper dans ses analyses. Vous devez alors faire quelques recherches avant de vous lancer sur cette voie. Et si vous avez une somme conséquente à investir, il est recommandé de demander l'avis d'un conseiller financier.

Concernant les concepts financiers complexes

Un investissement passe toujours par la compréhension des bases de la finance. Il n'est pas nécessaire d'être un spécialiste du milieu pour réussir cette étape. Cependant, elle est essentielle pour éviter une perte sur le long terme.

ChatGPT est capable de vous expliquer les termes financiers les plus complexes avec des mots plus simples. Bien sûr, vous pourrez programmer le résultat en français.

Voici un exemple : « Pouvez-vous expliquer ce qu'est l'euro-cost averaging en termes simples, en utilisant une analogie pour faciliter les choses ? ».

L'IA va vous expliquer les variations des coûts des produits en fonction de la période de l'année. Cette approche vous permet d'être assez malin dans vos achats. Au lieu d'acheter les produits au moment où le prix est en baisse, vous pourrez acquérir une quantité fixe, de manière périodique. De ce fait, vous allez payer moins cher dans la majorité des cas. Mais il y aura des moments où les coûts seront considérables. C'est la moyenne des prix qui compte.

Ce concept est assez connu des pros de la finance. Mais ChatGPT a fourni une explication simple pour les utilisateurs.

Ce n'est qu'un exemple, car vous pourrez demander tous les termes flous à l'IA. Elle vous répondra en quelques secondes. En cas de besoin, elle va aussi vous fournir des exemples dans la vie quotidienne.

Comparer, c'est aussi économiser avec ChatGPT

Trouver les produits les moins chers

Il n'y a pas de petites économies. Ce concept est déjà une référence pour plusieurs personnes. Mais il est très difficile de dénicher les bons plans, surtout si on n'a pas les données nécessaires pour faire une comparaison.

Désormais, ChatGPT peut prendre en charge cette tâche. Elle va scruter les offres sur internet afin de dénicher celle qui présente le bon rapport qualité/prix. En cas de besoin, elle va aussi détecter les produits les moins chers sur le marché. Il suffit d'ajuster vos prompts pour avoir un résultat précis.

« J'aimerais acheter un nouveau canapé. Je voudrais un canapé trois places avec rangement intégré et possibilité de le déplier en lit pour les invités. Je veux également qu'il soit doté des housses amovibles et lavables en machine. Son prix devrait être inférieur à 1000 euros. Veuillez me dresser une liste de toutes les options possibles avec vos meilleurs choix ».

Avec ce prompt, vous pourrez avoir tous les modèles en rapport avec vos demandes. Dans les meilleurs des cas, les vendeurs se situeront dans votre localisation.

Vous pourrez appliquer cette astuce sur tous les produits que vous voulez. Il est aussi possible de rassembler toutes les requêtes dans un seul et même prompt.

Négocier les factures

Vous pourrez aussi demander à ChatGPT de vous rédiger un mail de négociation, ou un script afin de vous aider à négocier différentes offres. Cette astuce est très efficace, car vous aurez toujours un pas d'avance sur les fournisseurs de services.

Focus sur les repas et les courses

ChatGPT est capable de créer une recette en se basant sur les produits en votre possession. Toutefois, cette fonctionnalité est assez connue du grand public. En effet, l'IA peut aussi créer un plan de repas sur une semaine par exemple. Elle se focalise sur les ingrédients que vous avez, votre budget, vos besoins, etc. Vous pourrez ajouter autant de détails que vous voulez. Par contre, les prompts seront assez longs, donc soyez patients.

En général, vous devez inclure ces détails dans votre requête :

Budget

Durée (une semaine, un mois, etc.)

Types de repas (petit déjeuner, déjeuner, dîner)

Préférences

Ingrédients en votre possession

Limite de calories que vous devez ingérer

Liste de course avec comparaison de prix et les principaux supermarchés

Enfin, les loisirs

Économiser avec ChatGPT ne concerne pas seulement vos besoins quotidiens. Vous pourrez aussi appliquer cette méthode pour gérer vos loisirs. Vacances, ou autres, la démarche reste la même. Mais dans cette astuce, on va se focaliser sur les vols, les voyages, et les hébergements.

Si vous avez un budget assez serré, ChatGPT peut vous trouver les destinations les moins chères. Vous pourrez lui demander : « J'ai un budget de 5000 euros pour les vacances, je pars de l'aéroport de (votre localité). Je veux aller à l'étranger, mais pas très loin. Je pars en juin. Quelles sont les destinations que je pourrais visiter en tenant compte de mon budget ? ».

Vous pourrez approfondir vos prompts, en incluant les coûts des hébergements, les lieux à visiter, ainsi que les autres dépenses. Bien sûr, vous devez toujours préciser votre budget dans vos requêtes.

