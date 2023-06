Investir dans ChatGPT : comment miser sur la révolution de l’IA ? Le guide complet

Vous pensez que ChatGPT et l’IA sont promis à un riche avenir, et souhaitez investir dans cette révolution technologique ? Découvrez tout ce que vous devez savoir dans ce guide complet !

En seulement quelques mois, ChatGPT a bouleversé le monde entier. Ce chatbot doté d’intelligence artificielle impressionne aussi bien les simples internautes que les chefs d’entreprise, grâce à sa capacité à générer tout type de texte ou à répondre à des questions complexes de manière aussi limpide qu’immédiate.

À partir d’un simple prompt, cette IA peut détailler un concept scientifique, produire du code informatique ou composer une partition musicale.

Plusieurs centaines de millions de personnes utilisent cet outil, qui pourrait remplacer les moteurs de recherche web traditionnels comme Google et même remplacer de nombreux métiers humains.

Si vous percevez le potentiel immense de cette nouvelle technologie, vous avez peut-être la volonté d’investir dans ChatGPT et son créateur OpenAI.

Malheureusement, ce n’est pas possible pour le moment. Il existe toutefois plusieurs façons indirectes de miser sur le succès du phénomène de l’IA générative… Découvrez tout ce que vous devez savoir à travers ce dossier !

Comment investir dans ChatGPT ?

Le créateur de ChatGPT, OpenAI, est actuellement une entreprise privée. Il n’est donc pas possible d’acheter ses actions en bourse.

La firme organise néanmoins des offres privées, mais seuls ses investisseurs accrédités peuvent y participer. Ceci ne concerne donc qu’un groupe d’investisseurs triés sur le volet et disposant d’un large capital.

Avec une capitalisation dépassant les 20 milliards de dollars, OpenAI est l’une des entreprises privées les plus valorisées à l’échelle mondiale. Elle a notamment reçu des investissements massifs de géants comme Microsoft et Amazon.

Si vous êtes intéressé par un investissement direct dans ChatGPT, nous vous conseillons de suivre l’actualité au cas où OpenAI annoncerait son introduction en bourse.

Cette IPO n’est pas prévue pour le moment, mais le Wall Street Journal a rapporté en janvier 2023 que l’entreprise négocie la vente de 300 millions de dollars de ses actions existantes à des sociétés de capital-risque.

En attendant, il est possible d’investir dans l’une des nombreuses firmes cotées en bourse et directement liées à ChatGPT…

Investir dans les partenaires d’OpenAI

Afin d’entraîner et de faire fonctionner son IA, OpenAI a besoin de nombreux partenaires et fournisseurs. Voici quelles sont les entreprises liées à ChatGPT dans lesquels vous pouvez investir en bourse.

Microsoft : le principal investisseur d’OpenAI

L’action la plus connectée à ChatGPT est celle de Microsoft. Le géant américain a noué un partenariat avec OpenAI en 2019, et a investi plusieurs milliards de dollars dans cette startup.

Suite au lancement de ChatGPT fin 2022, confiant du potentiel de cet outil, Microsoft a ajouté 10 milliards de dollars afin d’obtenir le droit d’exploiter ses technologies et de percevoir une partie de ses bénéfices. Le succès du chatbot profite donc directement à cette entreprise.

Connu comme un géant de la technologie mondial et très diversifié, Microsoft génère des revenus grâce à son système d’exploitation Windows, son cloud Azure, ses logiciels tels que la suite Office, ses équipes hardware de la gamme Surface, sa division de jeu vidéo Xbox, ou encore son réseau social professionnel LinkedIn.

À présent, son partenariat avec OpenAI semble être une nouvelle priorité stratégique. Le CEO Satya Nadella considère en effet l’IA comme la prochaine plateforme informatique majeure, et exploite déjà ChatGPT et les autres outils d’OpenAI pour plusieurs de ses produits dont Azure, Windows et Power BI.

Toutefois, c’est surtout dans l’intégration de ChatGPT et Bing que résident les espoirs de Nadella. Grâce à l’IA générative, il est convaincu de pouvoir enfin détrôner Google dans le domaine des moteurs de recherche web.

Nvidia : le géant des GPU indispensables à l’IA

Une autre organisation bien connue associée à ChatGPT est Nvidia, le géant des cartes graphiques. En effet, ses GPU sont très souvent utilisés pour l’intelligence artificielle.

Ils permettent d’entraîner de larges modèles de langage comme GPT-4, et fournissent aussi la puissance requise pour le fonctionnement de ChatGPT. Ces composants informatiques sont essentiels pour de nombreux modèles de machine learning.

Au cours de la dernière décennie, l’action Nvidia s’est ainsi envolée tandis que ses puces de traitement graphiques devenaient cruciales pour les jeux vidéos, les véhicules autonomes ou encore l’IA.

Cette technologie requiert en effet une formidable puissance de calcul, et les puces NVIDIA surpassent pour le moment largement la concurrence.

Par exemple, UBS estime qu’il a fallu 10 000 GPU Nvidia pour entraîner ChatGPT et d’autres analystes pensent que 30 000 sont utilisés actuellement pour exécuter le chatbot.

En outre, Nvidia s’est aussi associé à Microsoft pour construire un superordinateur sur le cloud spécialement dédié à l’IA et composé de GPU et autres outils logiciels de Nvidia.

Cette entreprise américaine est l’un des acteurs majeurs de l’intelligence artificielle, avec notamment son Omniverse. C’est un très bon choix d’action si vous cherchez un investissement pouvant profiter de l’essor de l’intelligence artificielle dans le futur.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Ltd. : le fondeur de semiconducteurs IA

Avec la plus grande fonderie mondiale de semiconducteurs, TSM fabrique le semiconducteurs IA pour Nvidia et d’autres fabricants de puces.

Grâce à l’essor de l’IA générative, la demande pour les puces CoWos dépasse l’offre. De plus, l’entreprise taïwanaise s’attend à ce que l’IA s’étende au cloud computing et aux appareils edge. Ses ventes devraient donc fortement augmenter.

Perion Network : le réseau publicitaire de Microsoft Bing

De son côté, l’entreprise publicitaire Perion Network pourrait également profiter de l’essor de ChatGPT grâce à son partenariat stratégique avec le moteur de recherche Microsoft Bing. Rappelons en effet qu’une nouvelle version intégrant ChatGPT a été lancée en mai 2023.

Si Bing parvient à prendre des places du marché à Google Search grâce à cette nouvelle fonctionnalité, Perion pourrait être l’un des principaux bénéficiaires.

Cette entreprise est connue pour son hub intelligent, connectant les publicitaires et les éditeurs de contenu pour optimiser le placement de pubs pour ces deux parties.

Son partenariat avec Bing était déjà l’une de ses principales sources de revenus, puisqu’elle est l’une des entreprises ad tech choisies par Microsoft pour optimiser les pubs et les conversions de son moteur de recherche.

Chaque fois qu’un utilisateur clique sur une pub menant à une vente, Perion perçoit une part des revenus. Lors de la dernière annonce de ses résultats, la firme a partagé une citation de la CFO de Microsoft, Amy Hood, indiquant que chaque pourcentage de parts du marché additionnel accaparé par Bing augmente ses revenus annuels de 2 milliards de dollars.

Investir dans les entreprises utilisant ChatGPT

Une autre approche consiste à investir dans les nombreuses entreprises utilisant déjà ChatGPT. Si vous êtes convaincu que cet outil apporte un avantage compétitif, vous pouvez miser sur leur succès.

Par exemple, UiPath est l’un des principaux fournisseurs de technologie de RPA (automatisation robotique des processus. Elle a intégré ChatGPT à sa plateforme pour fournir des capacités d’automatisation intelligentes pouvant comprendre et répondre aux requêtes en langage naturel. Cette entreprise est publique depuis avril 2021.

De son côté, Zendesk propose un logiciel de service client permettant aux entreprises de gérer leurs interactions clients sur une large variété de canaux. Publique depuis 2014, elle utilise ChatGPT pour propulser ses capacités d’IA conversationnelle.

Enfin, LivePerson est une plateforme cloud d’engagement client ayant fait son entrée en bourse en l’an 2000. Elle propose des assistants virtuels et des chatbots pour aider les entreprises à se connecter à leurs clients, et utilise désormais ChatGPT pour des performances maximales.

Investir dans les entreprises utilisant l’IA

Au-delà de ChatGPT, l’industrie de l’intelligence artificielle est en plein essor. Voici quelques exemples d’entreprises utilisant cette technologie dans lesquelles vous pouvez investir.

Alphabet

Google est bien connu pour son utilisation de l’IA. Elle permet notamment de filtrer les résultats de recherche ou de proposer des options d’organisation automatique de vos photos.

La firme a lancé son propre chatbot IA, Google Bard, considéré comme le principal rival de ChatGPT. Il peut donc s’agir d’une bonne alternative, même si le succès n’est pas au rendez-vous pour l’instant.

Par ailleurs, la maison-mère Alphabet compte également parmi les leaders de la recherche mondiale avec notamment la division DeepMind.

Amazon

L’intelligence artificielle est solidement incorporée dans toutes les activités d’Amazon. Le géant de Seattle utilise l’IA pour recommander des produits personnalisés à ses utilisateurs, et de petits robots pour déplacer les colis dans ses entrepôts.

Les boutiques sans caisse Amazon Fresh et Amazon Go reposent aussi sur l’IA. En outre, l’assistant virtuel Alexa et la plateforme cloud AWS exploitent aussi cette technologie. Comme Google, on peut vraisemblablement s’attendre à ce qu’Amazon présente sa réponse à ChatGPT incessamment sous peu.

Tesla

Le constructeur de véhicules électriques autonomes dirigé par Elon Musk a tout une division dédiée à l’IA, et recrute allègrement les plus grands experts de ce domaine.

Rappelons que Tesla développe actuellement un robot humanoïde Optimus doté de la même IA que ses véhicules, et s’attend à ce qu’il devienne son principal produit.

La firme travaille aussi sur un service de robot taxi permettant aux propriétaires de rentabiliser leurs voitures quand ils ne les utilisent pas.

Meta

Comme les autres GAFAM, Meta utilise l’intelligence artificielle pour tous ses produits et services. Votre fil d’actualité Facebook et les publicités qui vous sont présentées se basent sur l’IA.

En outre, le Meta AI Lab est l’un des principaux organismes de recherche en intelligence artificielle à l’échelle mondiale. Sous la houlette du Français Yann LeCun, il travaille sur des innovations potentiellement révolutionnaires comme le décodage du discours à partir de l’activité cérébrale.

IBM

Déjà en 1997, l’ordinateur Deep Blue d’IBM était la première machine à triompher d’un champion du monde au jeu d’échecs.

Aujourd’hui encore, l’intelligence artificielle est un pan essentiel de l’activité de la firme. Elle fournit des solutions IA à des grandes entreprises depuis de nombreuses années sous la marque Watson.

En janvier 2023, le CEO Arvind Krishna a fait part de son enthousiasme pour les larges modèles de langage comme GPT.

Selon lui, les LLM vont permettre aux entreprises d’économiser du temps et des ressources puisqu’il est possible de créer de multiples modèles en utilisant le même jeu de données. Il ne sera donc plus nécessaire d’entraîner chaque modèle.

C’est la raison pour laquelle IBM investit massivement dans cette nouvelle technologie. D’ici 2030, elle s’attend à ce que les systèmes IA ajoutent 16 billions de dollars de valeur à l’économie mondiale.

Elle compte lancer ses propres outils d’entreprise, et pourrait probablement créer sa propre IA similaire à ChatGPT pour les professionnels.

Baidu

Méconnu en occident, Baidu est le principal fournisseur d’internet chinois. La firme a plusieurs autres activités, notamment dans le cloud, l’IA et le streaming vidéo.

En mars 2023, elle a présenté ERNIE : sa réponse à ChatGPT. Ce chatbot IA va être intégré au moteur de recherche Baidu Search, à la manière de ChatGPT pour Bing.

En parallèle, Baidu propose aussi des solutions de contenu généré par IA pour les publicitaires et de service client automatisé pour les entreprises.

Lemonade

Cette compagnie d’assurance repose entièrement sur l’IA, aussi bien pour acheter des couvertures d’assurance que pour gérer les réclamations.

Son robot Maya prend en charge le service client et tous les différents aspects de l’activité. Si vous êtes à la recherche d’une entreprise innovante, il s’agit d’un bon choix.

C3.ai

Spécialisée dans l’intelligence artificielle d’entreprise, C3.ai proposent des applications spécialement conçues sur mesure pour ses clients.

Elle aide les entreprises à réussir leur transformation numérique vers le cloud, et ses outils IA aident à améliorer les opérations ou accroître la sécurité des employés.

Investir dans les ETF de technologies émergentes

Les investisseurs intéressés par les nouvelles technologies comme ChatGPT peuvent choisir des ETF focalisés sur ce secteur.

Il existe plusieurs fonds d’investissement consacrés à l’intelligence artificielle, la robotique et l’automatisation. Tous ces domaines sont liés à ChatGPT.

Par exemple, le Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (BOTZ) investit dans les entreprises impliquées dans le développement et la production de technologies IA et robotiques.

Un autre exemple est le iShares Robotics and Artificial Intelligence ETF (IRBO) qui maintient un index des entreprises impliquées dans le développement de technologies IA et robotique.

On peut aussi mentionner le Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) dont le portefeuille regroupe plus de 50 entreprises focalisées sur les véhicules autonomes, le stockage d’énergie, la robotique ou l’automatisation telles que Tesla, Baidu et Alphabet.

L’investissement dans un ETF permet de diversifier son portefeuille d’entreprises IA, et donc de réduire les risques. Gardez toutefois à l’esprit que ces fonds peuvent être impactés par d’autres technologies que ChatGPT et s’accompagnent de frais de gestion.

Faut-il investir dans ChatGPT ?

ChatGPT et plus généralement l’IA générative ont le potentiel de tout chambouler, de la façon dont nous travaillons à celle dont nous apprenons et nous divertissons.

Ces technologies n’en sont encore qu’à leurs balbutiements, et il est normal de se demander si elles représentent réellement un investissement rentable sur le long terme.

D’autant que la forte exposition médiatique de l’IA au cours des derniers mois a fortement accru la valeur des actions liées à cette industrie…

Quoi qu’il en soit, si vous êtes en recherche d’un investissement risqué, mais potentiellement hautement lucratif, il peut s’agir d’un très bon choix.

La demande devrait fortement augmenter pour les outils de traitement naturel du langage, et ChatGPT a déjà été adopté par de nombreuses entreprises. Ses nombreux investisseurs de renom ajoutent à sa crédibilité.

Lors d’une récente présentation, OpenAI a révélé qu’elle s’attend à générer 200 millions de dollars de chiffre d’affaires en 2023 et 1 milliard de dollars en 2024.

Parmi les actions présentées dans ce guide, Microsoft semble être la plus stable grâce à ses nombreuses gammes de produits autres que l’IA, son ancienneté et sa renommée mondiale.

De même, Nvidia pourrait être l’un des grands gagnants de l’ère de l’IA puisqu’il est fort probable que la demande en puissance de calcul augmente au cours des temps à venir.

L’action Perion Network est de moindre envergure, mais a beaucoup de potentiel en cas de succès de Microsoft Bing.

La percée de ChatGPT a de fortes chances d’initier une nouvelle course dans le domaine de l’intelligence artificielle, et il peut aussi être pertinent d’investir dans un fonds ETF d’intelligence artificielle pour une plus large exposition à cette industrie d’avenir…